La parella de Rosalía, Rauw Alejandro, compra una casa modernista a Manresa

Mas Morera, d'Ignasi Oms i Ponsa. Foto: Cedida

La parella de, el cantant porto-riqueny, és propietari del, de 1905, obra modernista de l'arquitecte manresà, des de fa dues setmanes, segons ha pogut corroborar. La casa es troba en una finca dea l'de la capital del Bages, i té una protecció integral després de ser declarada per l'Ajuntament. La compra de la casa i la finca ha tingut unamb les despeses a part, i està a nom únicament de Rauw Alejandro.La finca s'havia posat a la venda fa un any al portalper 2.190.000 euros, sense despeses d'impostos, notaria i gestió, però havia anat actualitzant el preu a la baixa. Aquest dimarts, Regió7 havia publicat que la parella estava interessada en la propietat i NacióDigital s'havia fet ressò de la notícia , però en realitat l'operació de compra jaA Mas Morera s'hi arriba per un trencall del, i es troba en un punt amagat,. Segons les fotografies que havia publicat Habitaclia, es tracta d'un edifici, tant a l'exterior com a l'interior. L'immoble té 2.624 metres quadrats,, i 30 hectàrees de terreny.El Mas Morera pertanyia als propietaris de lade Manresa. La mare de la família, germana dede la joieria, era qui l'havia mantingut en bon estat fins a la seva mort. A finals de 2021, el titular de la propietat era el seu vidu,, que l'havia heretat.Abans de la intervenció de l'arquitecte modernista Ignasi Oms i Ponsa, el mas pertanyia als dominics delde Manresa que, amb la desamortització, va ser venuda a finals del segle XIX a l'industrial tèxtil, que va encarregar al prestigiós arquitecte l'ampliació del mas per donar-li una aparença més senyorial.

