Abusos sexuals, quan les campanes toquen per l'Església

Una trobada decebedora a Roma

Tres onades d'escàndols

Omella i Francesc, navegant entre dues aigües

El Regne Unit, un referent

Aquest dimarts es va produir un. Elva donar llum verda a l'inici del tràmit per crear unasobre els casos d'comesos en el si de l'Església catòlica, que ho veu amb forta reticència . La proposta venia de, però va rebre el suport del. Els'hi van posicionar en contra.És un primer pas en un procés que pot ser llarg. I també incert. El PSOE tan sols ha permès que comenci el procés, però no ha assegurat que finalment avali la proposta, ja que estudia encara -segons el partit, d'acord amb les víctimes- si existeix una via més eficaç d'investigació, com seria una comissió d'. Aquesta és, de fet, la proposta defensada pel PNB. Per la seva banda, laha demanat a les fiscalies territorials que li trameti totes les causes obertes sobre abusos a l'Església. Sembla que, ara sí, ha arribat l'hora de la veritat per esbrinar el tema dels abusos a l'L'any 2014, lesvan emetre unsobre els abusos a l'Església i van fer unes: denunciar els casos a la justícia civil, lliurar la documentació interna sobre els fets, cessar els encobridors i. La pressió sobre el papa Francesc creixia i el febrer del 2019 va convocar les associacions de víctimes. Més enllà de les bones paraules, però, les víctimes van deixar Roma decebudes. Una d'elles, explica acom veu l'actitud de l'Església. "Després de la trobada, no es van adoptar les mesures que li va demanar les Nacions Unides". Hurtado és autor d'un llibre bàsic per conèixer aquest capítol fosc del catolicisme, Manual del silenci, on explica l'actitud de la jerarquia davant els casos d'abús i la seva experiència, quan va patir abusos per part d'Segons Hurtado, "la Conferència Episcopal està instal·lada en la negació i aquest és un tema molt incòmode per al poder, tant el polític com el religiós". Expressa els dubtes de moltes víctimes per les respostes que pot donar el govern espanyol, al qual veuen temptat pel, fer veure que es prenen mesures però sense recorregut. En aquests moments, les relacions entre el govern dei l'episcopat que lidera el cardenal Juan José Omella són relativament bones i no sembla que l'executiu estigui massa interessat a obrir un front contra l'Església.Els casos d'abusos a l'Església són un tema conegut. Però no ha estat fins als darrers anys que s'ha instal·lat en el debat públic. Hurtado explica que hi ha hagut tres onades: una primera, el 2016, amb; l'especial fet per El País el 2019, any en què també va aparèixer el documental Examen de consciència; i finalment, quan aquest any El País ha lliurat al Vaticà, a l'episcopat espanyol i a tots els partits polítics. Aquest ha estat el desencadenant del suport del PSOE a la comissió d'investigació.Les víctimes sempre han criticat la resposta del Vaticà als escàndols sexuals, que situen entre l'encobriment i la gestualitat. Amb, s'han fet moltes declaracions de condemna dels abusadors i de solidaritat amb les víctimes. S'ha creat una comissió antipederàstia, però de moment Roma no ha engegat cap investigació exhaustiva ni es planteja indemnitzacions. En una actitud similar es troba el president de l'episcopat espanyol,. De moment, unahan reclamat a la Conferència Episcopal que financi una Comissió de la Veritat per esclarir els escàndols. "L'Església espanyola fa com Francesc: paraules boniques però cap fet. Les mesures que s'haurien de prendre són les que va recomanar l'ONU", assegura Miguel Hurtado, que augura que s'està tan sols davant d'un iceberg.La resposta als abusos ha estat en relació al poder que ha tingut l'Església en cada societat. Als països on s'han creat comissions estatals independents és on s'ha arribat més lluny. A, l'Església va dur a terme una investigació que ha conclòs amb més deal llarg de 70 anys, amb el compromís d'una indemnització. Per Hurtado, el referent ha estat el, amb unaque ha estudiat tots els casos coneguts en esglésies, entitats i centres d'acollida, a iniciativa de l'exprimera ministra Theresa May. A Espanya ion l'Església conserva un enorme poder i capacitat d'influència social, la investigació i el suport a les víctimes és a les beceroles. Com fins ara a, on l'episcopat ha anunciat que engegarà una investigació en profunditat.és un cas especial. Possiblement, el país on elha empeltat més la societat, una investigació sobre els abusos en internats religiosos va concloure que més de 14.000 persones havien patit agressió. El descrèdit va ser tal que l'Església ha perdut bona part del seu prestigi. Els darrers anys, la societat irlandesa ha aprovat el divorci, l'avortament i el matrimoni gai. En el cas del, els bisbes es van mantenir al marge de la campanya per evitar fer més impopular la causa. Com explica Miguel Hurtado, "en els països on l'Església ha tingut més poder i on ha trigat més a col·laborar en les investigacions, la seva caiguda ha estat més acusada. Avui, Irlanda és una societat molt menys catòlica".

