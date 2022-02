La secretària general del Parlament activa la maquinària per substituir Juvillà

La secretària general del, ha fet un pas més per certificar queja no exerceix com a diputat, atesa l'exigència notificada per la(JEC). La lletrada, escollida en el seu moment per Borràs per substituir, ha activat els mecanismes per rellevar l'electe de la CUP. En una carta enviada a la mesa de la cambra catalana -avançada per RAC1 i el contingut de la qual ha confirmat-, Andreu ha motivat la decisió per la voluntat de protegir la seva funció i la del conjunt del funcionariat. El Parlament ha validat el text que el defensava com a membre de la cambra , però ja no ha pogut votar per un "conflicte d'interessos", com ha indicat Borràs a l'inici del ple quan ha estat interpel·lada perEn la missiva traslladada a l'òrgan de govern del Parlament, la secretària general és clara. "Perqualsevol tipus de responsabilitat disciplinària, comptable o penal, em veig obligada a donar a l'administració parlamentària les instruccions estrictament necessàries per no desatendre el que exigeixen els acords de la Junta Electoral Central", detalla el text, de tres paràgrafs i signat aquest mateix dijous. De fet, a la pàgina web del Parlament ja s'ha donat de baixa Juvillà de tots els càrrecs parlamentaris , amb data de divendres passat. Una data, la de divendres, que contrasta amb el fet que la presidenta del Parlament hagi dit al ple que no podia acceptar la delegació de vot del diputat per "conflicte d'interessos"., diputada dels anticapitalistes, ha defensat la posició del seu partit, que passa per no participar en la votació perquè no s'ha acceptat la delegació de Juvillà. "La condició de diputat de Juvillà ja ha estat suspesa.", ha assenyalat Reguant, que ha constatat com s'ha posat la sobirania del Parlament per sota de la decisió de la Junta Electoral. També ha reclamat que el cas del diputat condemnat sigui útil a l'hora de denunciar internacionalment la repressió. Fonts de la formació indiquen que la negativa a votar també s'explica pel fet que entra en contradicció amb els fets, com el fet que JuvillàEl debat parlamentari ha estat dur, tant en el fons com en les formes. L'ha arrencat Jaume Alonso-Cuevillas, president de la comissió de l'Estatut del Diputat, que ha reconegut que hi haurà funcions de Juvillà que no es podran "garantir". La portaveu del, ha retret a l'independentisme que hagi dut a terme un "esperpent polític" al llarg de la setmana perquè -segons ella- no s'està dient "la veritat" a la ciutadania. "No tenen el coratge de fer-ho", ha indicat Romero. La dirigent socialista també ha acusat la majoria parlamentària de tenir "segrestada" la sobirania de la cambra. Acusacions que, després,, líder de, ha elevat de decibels amb la tradicional amenaça de dur els responsables de la mesa als tribunals., portaveu dels comuns, ha lamentat el "ridícul" que, segons ell, ha fet l'independentisme al llarg d'aquesta setmana. "Han intentat no seguir la doctrina Torrent i, al final, hi ha hagut un torrent de realitat", ha assenyalat Cid, que ha carregat contra elsde Borràs, a qui ha descrit com una dirigent centrada en ser "candidada permanent" de Junts en lloc de fer de presidenta del Parlament. "És un teatre", ha resumit el portaveu dels comuns. Li ha donat la raó, líder de Ciutadans, que ha donat per fet que Juvillà ja no és diputat. Alejandro Fernández, del PP, ha ironitzat amb el fet que Borràs proposés una "setmana blanca de vacances"."Les forces polítiques del Parlament consideren quepolítica a la repressió de l’Estat passa per preservar els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal i comptable per la que puguin ser perseguits", recull el dictamen. El redactat recull, com ja es va votar el 16 de desembre de l'any passat, que Juvillà continua sent diputat perquè un òrgan administratiu no té capacitat per apartar-lo i la seva ordre topa amb elvigent del Parlament. Els anticapitalistes s'han ofert per presidir la cambra , però van topar amb el rebuig de Junts i d'ERC.El dictamen adverteix que no hi ha sentència ferma del Suprem. Tot i això, puntualitza que l'ordre de la JEC "tampoc pot ser executada mentre la Sala Tercera deltingui pendent lasol·licitada i que ja ha estat admesa a tràmit". Es tracta d'una novetat que fa evident les dificultats de la cambra per desobeir una eventual ordre, no només del Suprem, sinó també de la pròpia JEC. A no ser que políticament es decidissin desobeir el tribunal amb totes les conseqüències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor