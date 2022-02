L'error en el vot d'un diputat del PP permet l'aprovació de la reforma laboral

La reforma laboral ha quedat convalidada-175 vots a favor i 174 en contra- gràcies a un vot fantasma del diputat del PP per Cáceres, que ha quedat comptabilitzat en el bloc del "sí" després de votar de forma telemàtica. El desenllaç ha motivat queixes del seu partit, que ha obligat a convocar la mesa del Congrés. Vox ja ha anunciat que portarà el cas als tribunals. La situació apunta a serial.De no ser per aquest vot inesperat -Casero fins i tot s'ha personat al Congrés per poder votar de forma presencial-, la reformaperquè finalment els dos diputats d'UPN que havien de garantir-ne l'aprovació amb un "sí" han trencat la disciplina de vot i ho han fet en contra. El seu partit ja els ha demanat que deixen l'acta de diputats. Els electes havien mostrat prèviament la seva disconformitat amb la decisió presa per la direcció d'UPN.Fonts del PP han assegurat després del desenllaç inesperat que hi ha hagut un error al sistema de votació telemàtica, perquè Casero havia escollit un "no" però li ha aparegut un "sí" al resguard de votació. Per aquest motiu, ha demanat infructuosament fer un vot presencial al Congrés, però l, adduint que ja havia votat.De fet, la presidenta del Congrés,, llegit el resultat donant per perduda la votació a les forces que donaven suport al govern espanyol, un anunci que ha estat rebut amb aplaudiments als escons del PP. Pocs segons després -davant la cara d'estupefacció de-, Batet haper recalcar que la reforma laboral quedava convalidada.L'aprovació per la mínima del decret comandat per Díaz, amb el vot de partits com, incomodai obre un esvoranc amb ERC d'abast encara desconegut. No era la fotografia que volia ni la vicepresidenta espanyola ni el seu partit.havien estat clau fins ara per a l'estabilitat del govern de coalició, però s'han desmarcat d'una reforma que consideren "insuficient", que no ha admès negociació política i que s'ha aprovat per la mínima. La trencadissa és evident, i la incògnita és saber fins on arribarà la sevadurant aquesta segona meitat de la legislatura espanyola.

