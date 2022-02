La gasolina assoleix el preu més alt en nou anys

L'augment del preu del gas als mercats es trasllada també al que es paguen els conductors per la benzina. Elha pujat per cinquena setmana consecutiva fins a marcar un nou rècord d'1,538 euros el litre, per a batre així l'anterior màxim històric registrat el setembre de 2012, fa més de nou anys.Així, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina costa actualment més de 84 euros, mentre que amb gasoil aconsegueix els 78 euros, aplicant les dades difoses aquest dijous pel Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE).Pel que fa al, que encadena sis setmanes a l'alça i està un 1,6% per sota del seu màxim històric d'1,445 euros, marca el seu cinquè preu més elevat des que existeixen registres. Amb pujades de l'1,2 i l'1,4% en l'última setmana, respectivament, tots dos carburants mantenen la tendència alcista amb la qual han començat l'any 2022.En comparació amb la mateixa setmana de 2021, la gasolina costa ara un 25% més, enfront del 28% que ha pujat el gasoil, mentre que si s'analitzen els preus de la mateixa setmana de 2020, uns mesos abans que esclatés la pandèmia, la gasolina és un 17% més cara i el gasoil un 15%.A més, en l'últim mes la gasolina s'ha encarit un 4%, mentre que el preu del gasoil ha pujat gairebé un 6%. Tot i els elevats nivells que registren tots dos carburants a Espanya, el seu preu es manté per sota de la mitjana europea, que segons el Butlletí Petrolier se situa en 1,68 euros el litre per a la gasolina, i 1,567 euros per al gasoil.

