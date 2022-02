Mor als 74 anys el dissenyador de moda Toni Miró

El dissenyador de moda i empresariha mort aquesta nit als 74 anys d'edat a causa d'un infart.de les dècades dels anys 80 i 90,de Barcelona durant gairebé 40 anys. Nascut a Sabadell, va obrir la seva primera botiga a la capital catalana amb només 20 anys. Va ser el 1968 i es va anomenar GROC.Miró va iniciar el seu camí per a l'elit del disseny en la moda a partir dei a partir de l'any següent comença a exportar les seves creacions. Això fa que aconsegueixi participar en els principals certàmens i les passarel·les de tot el planeta, situant la marca catalana aMiró va acabar sent un personatge molt rellevant en el món de la moda a finals del segle XX. També va rebre l'encàrrec de dissenyar uniformes rellevants, com el dels, o tenir l'honor de vestir tots els integrants de lade Barcelona 1992.com el millor dissenyador del moment.

