La CUP demana a Borràs la delegació de vot per a Juvillà en el ple d'aquesta tarda

Laja ha demanat a la presidenta del, la delegació de vot per aen el ple d'aquest dijous a la tarda, segons fonts parlamentàries consultades per. La petició formal s'ha fet precisament quan ha estat convocat el ple, que ha de votar el dictament de la comissió de l'Estatut del Diputat que el considera encara vàlid per a l'escó però sense que això suposi posar en risc els funcionaris. Pel reglament, Juvillàsobre el dictamen que l'afecta. Però els anticapitalistes demanen igual la delegació de vot per si hi ha altres punts a tractar durant el ple i per a fer constar que se'l considera, o no, diputat.Abans de les sessions plenàries amb vot delegat, tots els grups passen eldels diputats que deleguen el vot i a qui. La presidenta és qui ho ha de certificar. Així, si Borràs admet el vot de Juvillà significarà que la cambra encara el considera diputat. Per contra, si no es permet,que ja no es considera el representant anticapitalista com un parlamentari més, a diferència del que s'ha proclamat.Els grups parlamentaris han estat sondejats al llarg d'aquest dijous davant del ple a partir de les cinc de la tarda., la CUP ivan aprovar dimecres al vespre, a la comissió de l'Estatut del Diputat, l'informe que defensa que "no es podria executar" la retirada de l'escó de Pau Juvillà, però que marca que l'extrem de la desobediència "passa per preservar els funcionaris". Ara, el document s'ha d'elevar a ple. El dictamen, i la seva aprovació al ple, es faran arribar a la(JEC), que ha donat fins a divendres perquè el Parlament retiri l'acta de Juvillà."Les forces polítiques del Parlament consideren quepolítica a la repressió de l’Estat passa per preservar els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal i comptable per la que puguin ser perseguits", recull el dictamen. El redactat recull, com ja es va votar el 16 de desembre de l'any passat, que Juvillà continua sent diputat perquè un òrgan administratiu no té capacitat per apartar-lo i la seva ordre topa amb elvigent del Parlament. Els anticapitalistes s'han ofert per presidir la cambra , però van topar amb el rebuig de Junts i d'ERC.El dictamen adverteix que no hi ha sentència ferma del Suprem. Tot i això, puntualitza que l'ordre de la JEC "tampoc pot ser executada mentre la Sala Tercera deltingui pendent lasol·licitada i que ja ha estat admesa a tràmit". Es tracta d'una novetat que fa evident les dificultats de la cambra per desobeir una eventual ordre, no només del Suprem, sinó també de la pròpia JEC. A no ser que políticament es decidissin desobeir el tribunal amb totes les conseqüències.El dictamen es va aprovar en comissió amb el vot d'ERC, Junts, CUP i els comuns, però la seva cuina-com tampoc ho va ser la reunió de la mesa del dimarts-, fins al punt que la comissió es va haver d'ajornar dues hores. Tant la fotografia de Borràs amb Junts, ERC i CUP com la votació conjunta d'aquest dimecres és només una posada en escena darrere de la qual es mantenen discrepàncies. Segons fonts coneixedores de les negociacions, el text inicial, redactat per Junts, ha estat rebut com a insuficient pels anticapitalistes. "Hi ha qui ha volgut variar les condicions de Juvillà", ha deixat caure Eulàlia Reguant, que ha reclamat mantenir "intactes" els seus drets, exportar la desobediència fora del Parlament i fixar data al referèndum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor