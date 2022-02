El govern espanyol proposa un permís remunerat de set dies per cuidar fills i pares

La ministra de Drets Socials i Agenda 2030,, ha proposat incloure en la llei de famílies un permís de cura d'almenys100% remunerat, tant per a atendre els fills com als pares o altres convivents. Així ho ha avançat aquest dijous durant una jornada al CaixaForum de Madrid, on s'ha presentat un Llibre blanc per a un nou marc nacional sobre suport i protecció familiar."La Covid ens ha ensenyat l'important que és, i són lliçons que han vingut per a quedar-se. Per això, pensem que Espanya ha de començar a homologar-se amb altres països de la Unió Europea i establir un permís de cura, d'almenys set dies a l'any per persona, que estigui 100% remunerat", ha indicat la ministra.En concret, Belarra vol que aquest permís permeti "quedar-se a casa cuidant als fills quan han passat una mala nit vomitant o amb febre", poder "o que puguis estar amb la teva parella si està malalta". "En definitiva, un permís que doni tranquil·litat a les famílies quan necessitin estar prop dels seus", ha indicat.La llei de famílies, en la proposta inicial del Ministeri de Drets Socials i el d'Igualtat, inclouria un(en el cas que suposi un desplaçament a una altra comunitat autònoma) i de set (si és en la de residència). En aquests moments,, lluny del plantejat des de la Unió Europea, que recomana un permís d'aquesta mena de cinc dies a l'any en la Directiva 2019/1158.A més, la proposta elimina l'exigència actual que es tracti d'una malaltia greu per poder fer ús d'aquest permís retribuït, de tal forma queL'altra millora que inclou Drets Socials i Igualtat és l'extensió d'aquest permís per a cuidar a qualsevol convivent, que se sumaria al reconegut actualment per a persones en segon grau de consanguinitat.

