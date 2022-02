Alfons Godall deixa el Barça per la pressió de Mapfre després de criticar Nadal i l'Estat

La piulada amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la @FundacioFCB per la pressió d’algunes empreses i mitjans.

No vull costar ni un cèntim al @FCBarcelona_cat ni renunciar a la llibertat d’expressió.

En consqüència, renuncio al càrrec.

Merci!! — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) February 2, 2022

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) January 31, 2022

Polèmica a la fundació del. El seu actual vicepresident,, ha decidit renunciar al càrrec, per la "pressió d'algunes empreses i mitjans". Posteriorment, el periodista Gerard Romero ha avançat queha decidit no renovar el contracte amb la Barça, fet que podria estar relacionat amb el contingut de la publicació de Godall.Godall, també exdirectiu de la primera etapa deal Barça, deia que "" li feia "angúnia", i que incloïa al manacorí al "mateix sac" que la selecció espanyola, el Reial Madrid, Fernando Alonso i tot el que representi "l'estat enemic". El cas és que Mapfre és patrocinador de Nadal."No vull costar ni un cèntim al Barça ni renunciar a la meva. En conseqüència, renuncio al càrrec", ha explicat Godall aquest dimecres a través d'una altra piulada des del seu perfil de Twitter. Economista de professió, Godall va ser a la junta de Laporta com aen l'etapa de 2003 a 2010.

