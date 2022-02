La CUP s'ha ofert a ERC i Junts per presidir el Parlament i protegir l'escó de Juvillà

Les forces independentistes del Parlament i els comuns han aprovat aquest dimecres un dictamen a la comissió de l'estatut del diputat en què es comprometien a. A la pràctica, el pacte -que no ha satisfet del tot les aspiracions de la CUP- suposa esquivar la desobediència davant el requeriment de la Junta Electoral Central (JEC) amb el pretext de no comprometre els treballadors de la cambra. El mateix dirigent de Juntsha admès les dificultats per defensar, a la pràctica, els drets de Juvillà. Però, en paral·lel a aquest acord, la CUP s'ha ofert a ERC i Junts per presidir el Parlament, unes funcions en mans ara mateix de, amb la intenció de fer-se responsable de lesde la defensa del diputat del seu grup. Fins ara, els dos grups han rebutjat la proposta dels anticapitalistes, que van insistir dilluns en la seva oferta.El missatge, enviat també a la militància -i al qual ha tingut accés-, exposa la voluntat de situar-se al capdavant del Parlament "i/o assumir les responsabilitats necessàries a la mesa per tal de garantir els drets de Pau Juvillà i la defensa de la sobirania del Parlament". Amb la baixa mèdica del secretari tercer de la mesa, els anticapitalistes han proposat que siguiqui ocupi ara aquest lloc, però amb el propòsit de, com ha demanat Juvillà, seguir batallant contra les "ingerències" de la JEC. El moviment de la formació anticapitalista s'explica, tal com detalla el comunicat traslladat a les bases, davant dedetectades en les converses amb Junts i ERC per definir una estratègia de desobediència al Parlament. La CUP sosté que la solució pretén evitar també que la repressió sigui una "arma llancívola entre partits" i que per això la prioritat és "construir un marc unitari antirepressiu".El comunicat exposa que, en les negociacions mantingudes des del cap de setmana passat amb ERC i Junts, els anticapitalistes s'havien compromès amentre es garantissin els drets de Juvillà i "explorar els escenaris polítics" perquè la situació del secretari tercera de la mesa del Parlament "representés un nou impuls per portar el conflicte polític amb l’estat espanyol més enllà de la repressió". De fet, en la missiva enviada a les bases, argumenten quei que per això cal que se superin els "objectius individuals o de curta volada".El dictamen per defensar Juvillà s'ha aprovat en comissió amb el vot d'ERC, Junts, CUP i els comuns, però la seva cuina no ha estat precisament plàcida -com tampoc ho va ser la reunió de la mesa del dimarts-, fins al punt que la comissió s'ha hagut d'ajornar dues hores. Tant la fotografia de Borràs amb Junts, ERC i CUP com la votació conjunta d'aquest dimecres és només una posada en escena darrere de la qual es mantenen discrepàncies. Segons fonts coneixedores de les negociacions, el text inicial, redactat per Junts, havia estat rebut com a insuficient pels anticapitalistes. "Hi ha qui ha volgut variar les condicions de Juvillà", ha deixat caure, que ha reclamat mantenir "intactes" els seus drets, exportar la desobediència fora del Parlament i fixar data al referèndum.Fonts coneixedores de les negociacions expliquen que la CUP també ha reclamat a la presidenta del Parlament, a Junts i a ERC anar més enllà i que siguin. Entenen que desobeir la JEC i protegir Juvillà implica fer explícita la desobediència garantint tots els drets del cupaire i assumint les conseqüències per part dels responsables polítics i preservant els funcionaris. Això passa, consideren, per garantir tantque li correspon a Juvillà com a electe, almenys fins que no hi hagi un pronunciament del Suprem.Si Pau Juvillà és a hores d'ara diputat del Parlament és la pregunta que ha sobrevolat tota la jornada del Parlament. La resposta donada pel president de la comissió, el dirigent de Junts i jurista, explica per què la CUP s'ha arribat a oferir per ocupar el lloc de Borràs: "El Parlament creu que segueix sent diputat, peròque comporten aquest dret". El resum de les paraules de Cuevillas és que la defensa de la condició de diputat del dirigent de la CUP s'encamina més cap al terreny verbal de la declaració política que en la vessant pràctica. I és que el fet que funcionaris del Parlament puguin quedar als peus dels cavalls dels tribunals és la línia vermella que han fixat en el dictamen aprovat. La proposta de la CUP, però, és que siguin els dirigents polítics els que arribin fins al final en la defensa de Juvillà i n'assumeixin els riscos i conseqüències.

