L'estratègia de defensa de Juvillà esquiva la desobediència amb el pretext de protegir els funcionaris

Ésa hores d'ara diputat del Parlament? "El Parlament creu que segueix sent diputat,que comporten aquest dret". És la resposta de, dirigent de Junts, jurista i ara també president de la comissió de l'estatut del diputat a través de la qual l'independentisme ha vehiculat el. El resum de les paraules de Cuevillas és que la defensa de la condició de diputat del dirigent de la CUP s'encamina més cap al terreny verbal de la declaració política que en la vessant pràctica. I és que el fet que funcionaris del Parlament puguin quedar als peus dels cavalls dels tribunals suposa "dificultats en l'aplicació pràctica" perquè Juvillà tingui garantits tot els seus drets com a càrrec electe.Aquest és el principal argument pel qual s'allunya l'horitzó que inicialment van dibuixar els independentistes -també amb comuns i PSC, finalment despenjat- amb la presidenta del Parlament,, al capdavant: el de defensar Juvillà fins que hi hagués. El dictamen aprovat aquest dimecres admet que la desobediència pregonada davant l'ordre de la JEC no anirà més enllà si hi ha treballadors públics que poden patir conseqüències penals, ja que sobre ells recauen accions com la de visibilitzar en pantalla el vot del cupaire als plens, el cobrament de la nòmina a finals de mes o, fins i tot, el manteniment del telèfon mòbil o del correu electrònic corporatiu. Cuevillas ha admès laen l'elaboració del dictamen de la comissió i que, amb més temps, es podria haver fetEl Suprem no s'ha pronunciat. Ni sobre la inhabilitació definitiva ni sobre les cautelars que van demanar per aturar l'ordre de la JEC. Però els cinc dies fixats per l'òrgan electoral per apartar del tot Juvillà estan a punt d'expirar i res apunta que, a hores d'ara, el desenllaç sigui diferent al dequan el Parlament estava sota la batuta de, que també amb l'argument que s'havia de protegir els funcionaris va retirar l'escó a l'expresident quan l'alt tribunal va ordenar que complís el dictat de la JEC."Les forces polítiques del Parlament consideren quepolítica a la repressió de l’Estat passa per preservar els funcionaris de qualsevol tipus de responsabilitat penal i comptable per la que puguin ser perseguits", recull el dictamen. El redactat recull, com ja es va votar el 16 de desembre, que Juvillà continua sent diputat perquè un òrgan administratiu no té capacitat per apartar-lo i la seva ordre topa amb el reglament del Parlament. A més, adverteix que no hi ha sentència ferma del Suprem. Tot i això, puntualitza que l'ordre de la JEC "tampoc pot ser executada mentre la Sala Tercera deltingui pendent lasol·licitada i que ja ha estat admesa a tràmit". Es tracta d'una novetat que fa evident les dificultats de la cambra per desobeir una eventual ordre, no només del Suprem, sinó també de la pròpia JEC. A no ser que políticament es decidissin desobeir el tribunal amb totes les conseqüències.La comissió per aprovar el dictamen sobre Juvillà s'ha reunit enmig de la polèmica desconvocatòria de l'activitat parlamentària promoguda des de la mesa que presideixi queencara és vigent. El dictamen s'ha aprovat amb el vot d'ERC, Junts, CUP i els comuns, però la seva cuina-com tampoc ho va ser la reunió de la mesa del dimarts-, fins al punt que la comissió s'ha hagut d'ajornar dues hores. Tant la fotografia de Borràs amb Junts, ERC i CUP com la votació conjunta d'aquest dimecres és només una posada en escena darrere de la qual es mantenen discrepàncies. Segons fonts coneixedores de les negociacions, el text inicial, redactat per Junts, ha estat rebut com a insuficient pels anticapitalistes. "Hi ha qui ha volgut variar les condicions de Juvillà", ha deixat caure Eulàlia Reguant, que ha reclamat mantenir "intactes" els seus drets, exportar la desobediència fora del Parlament i fixar data al referèndum.Fonts coneixedores de les negociacons expliquen que la CUP reclama a la presidenta del Parlamenti que sigui "coherent". Entenen que desobeir la JEC i protegir Juvillà implicagarantinti assumint les conseqüències per part dels responsables polítics i preservant els funcionaris. Això passa, entenen, per garantir tant el vot com la retribució que li correspon a Juvillà com a electe, almenys fins que no hi hagi un pronunciament del Suprem.ERC, per la seva banda, ha concentrat les negociacions en deixar clar que es preservessin els funcionaris de la cambra i a reclamar a tots els grups que, un cop s'aprovi el dictamen, es"tan aviat com sigui possible". Sobretot, asseguren, tenint present que estan en l'aire carpetes com la llei antidesnonaments que es pretenia portar al ple de la setmana que ve, del qual no s'ha fixat l'ordre del dia. Per ara, continua sense fixar-se reunió de la mesa i de la junta de portaveus i s'han desconvocat algunes comissions d'aquest dijous.Els comuns, que han reclamat que es recuperi l'activitat del Parlament, han votat a favor del dictamen perquè consideren que "no té sentit" que Juvillà perdi la condició de diputat sense sentència del Suprem. Ara bé, el diputatha criticat que els independentistes, en referència a la desobediència pregonada. El dirigent dels comuns també ha advertit que la decisió sobre aplicar o no l'ordre, correspondrà, en última instància, a la mesa i a Borràs.Aquesta vegada, els socialistes s'han oposat a un dictamen que sí que van avalar el passat 16 de desembre, davant de la primera ordre de la JEC perquè Juvillà fos apartat per desobediència sense esperar sentència ferma. El diputatha titllat del'actuació dels independentistes i ha pronosticat que acabaran aplicant l'ordre de la JEC, una obediència que reclamen tant ells comtot advertint que no es pot pretendre desobeir sense que hi hagi conseqüències. Tots han presentat una petició de reconsideració perquè es tiri enrere la proposta de Borràs de desconvocar l'activitat del Parlament.

