Biden envia 3.000 soldats a l'est d'Europa per la tensió entre Rússia i Ucraïna

El president dels, enviarà 3.000 soldats a l'est d'Europa davant de l'escalada de tensió entre. Amb l'objectiu de donar suport als aliats de l', l'exèrcit estatunidenc mobilitza 2.000 soldats de la base de militar de Fort Bragg, a Carolina del Nord, que se situaran entre a; mentre que 1.000 soldats establerts ara a Alemanya es mobilitzaran fins aLa decisió de Biden, que s'aplicarà de forma "imminent" es produeix després que Rússia ja hagi desplegat més dedel seu exèrcit prop de les diverses fronteres amb Ucraïna. Els Estats Units també mantenen en alertaen cas d'una escalada encara més gran del conflicte. El portaveu del, s'ha mostrat convençut que aquestes forces "no combatran a Ucraïna" i ha assenyalat que es tracta de moviments temporals que es revisaran en funció de com evolucioni la situació.Mentrestant, elsentre Rússia i els aliats de l'OTAN segueixen estancats.es manté en què no vol envair Ucraïna, però manté l'exèrcit desplegat a la frontera de l'antiga república soviètica. Moscou es manté en reclamar a l'OTAN que no s'expandeixi encara més ai que no incorpori a Ucraïna com a moneda de canvi per a la rebaixa de les tensions.

