Mor als 90 anys l'actriu Monica Vitti, mussa d'Antonioni i el cinema italià

El cinema viu una jornada de dol molt sentida., mussa del cinema italià de mitjans del segle XX i en concret del director. Ho ha confirmat el polític Walter Veltroni -qui va ser secretari general del Partit Demòcrata italià- en nom de la parella de l'actriu, Roberto Russo. Vitti és una de les cares més reconegudes del neorrealisme italià i no s'enten aquest moviment cinematogràfic, clau en la història del cinema del segle XX, sense ella.D'origen sicilià i bolonyès,i va començar a escalar en la indústria del cinema d'Itàlia gràcies a papers icònics i a una posada en escena que arrossegava a les masses a les sales. Com les grans estrelles de la, l'actriu italiana combinava unes capacitats artístiques de categoria, amb un nivell interpretatiu i de bellesa sense rival.Va rodar moltes pel·lícules amb els grans directors italians de l'època, com Mi fins i tot amb Luis Buñuel o Luis Garcia Berlanga, a les mítiques(1974) o(1962). Però la seva obra més coneguda va estar lligada a Michelangelo Antonioni amb qui va fer l'anomenada trilogia de la incomunicació:(1960) -amb la que va debutar al-,(1961) i(1962).

