El Govern llançarà un segon nanosatèl·lit contra el canvi climàtic

El vicepresident Puigneró durant l'acte de presentació. Foto: Govern

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals,, ha anunciat que a lael Govern enviarà a l'espai un, impulsat també en el marc de l'Estratègia NewSpace Catalunya. En aquest cas, el satèl·lit tindrà una mida superior a l'Enxaneta i tindrà com a principal objectiu la. Segons Puigneró, aquest anunci referma la "voluntat del Govern de desenvolupar l'economia de l’espai”.El Pallars i la Conca de Tremp han estat el terreny on s'ha utilitzat per primera vegadael, llençat a l'espai el 22 de març de 2021. Així s'ha donat a conèixer aquest dimecres adurant la presentació dels resultats del primer any d'òrbita del satèl·lit.Concretament, les dades dels cultius de vinyes del-extretes gràcies a la xarxa d'estacions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ()- han estat enviades al nanosatèl·lit. Unes dades relatives a l'estat dels terrenys de cultius, l'estudi dels qual també s'ha estès a altres conreus del Pirineu i el Prepirineu, i que al mateix temps han estat transmeses a l'estació terrestre de l'Pel que fa a la tria del Pallars, durant la presentació s'ha destacat la voluntat de no voler fer la prova pilot a l'àrea metropolitana, sinó. En aquest sentit, Puigneró ha afirmat que demostraran que amb la nova economia digital "es pot fer realitat que el poble més petit de Catalunya pugui tenir l'empresa més gran".Puigneró ha destacat l'any d'òrbita de l'Enxaneta com una "per al nostre país i el conjunt de la humanitat", alhora que ha remarcat la condició de "satèl·lit pioner" de l'Enxaneta. Així mateix, el vicepresident ha declarat que aquest projecte del Govern aposta per "la millora de la vida dels ciutadans". En aquest sentit, ha detallat que a Catalunya hi ha 56 empreses i unes 500 persones dedicades a l'economia de l'espai.

