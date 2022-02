La Conferència Episcopal diu que una comissió d'investigació sobre abusos no ajuda les víctimes

El portaveu i secretari general de la , ha assegurat que la comissió d’investigació sobre els abusos sexuals a l’Església que pot tirar endavant el Congréscom ho podria ser un procés judicial. Per a la CEE, aquest procediment parlamentari "influirà més les qüestions polítiques i necessitats de suports parlamentaris que l’interès real de les víctimes de tots els abusos".Segons ell, l’experiència ha demostrat que aquestes comissions "són més una plataforma pels enfrontaments dels partits polítics que una recerca de la veritat"., Argüello ha opinat que aquesta comissió "no és l’àmbit adequat per realitzar una investigació d’aquest tipus", sinó que ho seria el poder judicial. Pel portaveu de la CEE, els grups que promouen la investigació "realitzen un judici general dient que l’Església no és un espai segur".La CEE afirma que "és un problema de tota la societat espanyola que no només afecta a membres de l'Església", que, assenyalen des de la conferència eclesiàstica, "és un percentatge molt petit".El portaveu ha explicat com, des del 2002, l’Església investiga, ha canviat normatives i, ara mateix "hi ha oficines per l’acollida de les víctimes i per rebre denuncies, així que no es pot dir que no s’investiga. El que no es fa és un modus d’investigació estadístic social com a altres països".Sobre l’assistència de membres de l’Església a la possible comissió,per veure el tipus d’obligatorietat i col·laboració que es podria donar a aquesta comissió". I davant la iniciativa de la Fiscalia General de l’Estat de requerir tots els casos en curs que afectin religiosos Argüello creu que seria complet "si es digués quants casos d’abusos hi ha tramitats al conjunt de l’estat, ja que afecten a tota la societat".Finalment, el portaveu de la CEE, i que seria a només un lloc, probablement a Santiago. "No seria una visita pastoral, sinó aquesta visita a un lloc concret i se sabrà setmanes abans", ha explicat. D'aquesta manera hauria pràcticament descartat la visita a Manresa, coincidint amb el 500 aniversari de l'estada de sant Ignasi de Loiola, fundador dels jesuïtes, a la ciutat.

