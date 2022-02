El Govern posa en marxa el Pacte Nacional contra les violències masclistes

El Departament d'ha presentat aquest dimarts el. Grups parlamentaris, entitats feministes, associacions municipalistes, sindicats i patronal han acordat sumar esforços per crear una nova taula que tindrà com objectiu consolidar el desplegament del marc legal vigent, revisar protocols i impulsar les reformes legislatives necessàries.Amb aquest pacte, les parts es comprometen, alhora, a evitar que s'utilitzi la violència masclista com una "arma política llancívola", ha reivindicat en roda de premsa la consellera, convençuda que l'acord permetrà "multiplicar la capacitat de reacció" davant d’aquesta xacra.Amb aquest nou Pacte Nacional neix un espai de "coresponsabilitat", en paraules de la consellera, que converteix els actors signants enen la lluita contra la violència masclista, sobretot en l'àmbit institucional. Es tracte d'un acord necessari en un "context de qüestionament per part de determinats grups antidrets del consens de la necessitat d’erradicar les violències masclistes envers les dones", ha remarcat Verge.El Pacte Nacional impulsat pel Govern compta amb eldels grups parlamentaris –amb l'excepció de Vox–, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Micropobles de Catalunya, UGT, CCOO, USTEC, la Intersindical-CSC, Pimec i Foment del Treball, així com el Consell Nacional de Dones de Catalunya.Entre els principals objectius de l'acord, Verge ha esmentatper avançar en el dret de les dones a viure lliure de violències, consolidar l'abordatge integral de les violències masclistes i assegurar l'existència de, instruments i estructures per abordar aquesta qüestió en tots els nivells territorials.En aquest sentit, el pacte es compromet a revisar ii altres formes de violència masclista en organitzacions polítiques, sindicals i patronals, incloent la Generalitat, segons la consellera. L'acord s'ha presentat en el marc d’una reunió aquest dimarts a la tarda a la seu del Departament d'Igualtat i Feminismes, a la qual han assistit representants dels grups parlamentaris, entitats feministes, associacions municipalistes, sindicats i patronals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor