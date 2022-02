El cas Juvillà torna a situar l'independentisme davant dels límits de la desobediència

Proposta comunicada dilluns al vespre

El consens ampli es dilueix

Pendents del Suprem

Els últims dies de gener i els primers de febrer acostumen a ser complexos per a l'independentisme, almenys des del. Fa quatre anys, la investidura fallida a distància de Carles Puigdemont va comportar l'esclat públic de la pugna soterrada entre, larvada durant els moments àlgids del referèndum i la declaració d'independència. Dos anys després, la pèrdua de l'escó de Quim Torra va certificar el final d'una legislatura que no es va acabar abans per l'arribada de la pandèmia. En els dos casos, Junts va focalitzar les crítiques en, en aquell moment president del Parlament. Un càrrec que ara ocupa, que aquests dies fa mans i mànigues per distanciar-se de l'actuació del seu predecessor en tot allò que fa referència a l'escó de. Un cas que torna a posar l'independentisme davant dels límits de la, debat recurrent des del 2017.El plantejament que Borràs ha fet a la mesa de la cambra passa per suspendre temporalment l'activitat parlamentària, una manera d'evidenciar rebuig a l'ultimàtum de la Junta Electoral Central (JEC) , que divendres passat va donar cinc dies hàbils per desposseir el dirigent de la CUP -allunyat de l'activitat ordinària a causa d'un problema de salut - sense ni tan sols esperar que elresolgui les mesures cautelars elevades pel Parlament. "Ens mantenimdel Parlament de les ingerències de l'Estat", ha assenyalat Borràs en una compareixença sense preguntes al costat d'Aurora Madaula (Junts), Alba Vergés i Rubén Wagensberg (ERC), i Dolors Sabater (CUP). Els comuns i el PSC, a diferència del primer moment del pols -quan el(TSJC) va inhabilitar el diputat anticapitalista -, ja no formen part del consens.En què contribueix l'aturada parlamentària a la situació de Juvillà? Fonts coneixedores de la negociació expliquen que la resposta es planteja més aviati, al mateix temps, s'ajorna -almenys durant un temps- que la cambra hagi d'evidenciar si Juvillà continua sent diputat i, per tant, continua votant i cobrant el seu salari. El diputat de la CUP va cobrar lasencera del mes de gener, segons ha pogut saber, però l'ordre de la JEC ha coincidit amb finals de mes i caldrà veure què passa amb la nòmina del mes de febrer. Juvillà, per ara,en aquest sentit per part del personal responsable de la cambra -així ho ha explicat a aquest diari-, fet que també confirmen de manera oficial els serveis de comunicació del Parlament.Només la seva assessora, l'exdiputada, va ser advertida que el seu càrrec estava vinculat a la secretaria tercera de la mesa i que això podria tenir conseqüències si Juvillà deixava de ser diputat. Tot i això, en aquest cas, la vacant de la mesa haurà de ser coberta i Sirventsi així ho decidís el grup parlamentari i el nou integrant que seria designat per a l'òrgan. Pels problemes de salut de Juvillà, la CUP ha proposat que Carles Riera substitueixi Juvillà a la mesa. La situació és confusa. Preguntada sobre si Juvilla continua sent diputat i, a efectes pràctics, continua cobrant del Parlament i votant, la portaveu de Junts,, ha dit que "ho desconeix" i la portaveu d'ERC,, ha fet servir el condicional per dir que "hauria de conservar" tots els seus drets.La proposta de Borràs de suprimir tota l'activitat va ser comunicada a ERC i la CUP dilluns al vespre. Els republicans han admès que els ha "sobtat" el plantejament, però el propòsit de la direcció, verbalitzat per, és "tancar files i fer costat" a Borràs - exigència de Junts -, motiu pel qual s'han centrat en demanar que l'aturada estigués limitada en el temps i es fes "amb garanties" per no posar en escac el funcionament de la cambra ni vulnerar els drets de la resta de diputats. També la CUP ha reivindicat que aquesta congelació estigues definida temporalment.Els dos partits han demanat a Borràs que la comissió de l'estatut del diputat es reunís el més aviat possible. Previsiblement serà convocada, tenint present que el termini de cinc dies fixat per la JEC acaba divendres. Aquesta comissió votarà un nou dictamen sobre la situació de Juvillà que s'elevarà al ple, que ratificarà un nou posicionament del Parlament. Aquest cop, previsiblement, sense el suport de PSC i comuns, que sí que van donar suport a la primera resolució de la cambra, que confirmava que el diputat de la CUP mantindria l'escó fins a laEls, que tant pes han tingut en decisions dels últims anys, han advertit durant la reunió de la mesa de les conseqüències "greus" que les intencions inicials de Borràs podien comportar a nivell jurídic. La presidenta pot convocar i suspendre plens, però les comissions queden en mans de les presidències, motiu pel qual la proposta final, també atenent al que demanaven ERC i la CUP, ha mutat fins arribar al nivell de. Una recomanació que només seguiran els partits independentistes. El PSC ja ha dit que en tot allò que faci referència al seu grup, "el Parlament no s'aturarà".Fontsexpliquen que haver suspès l'activitat de la cambra "sense cap base" en l'Estatut o el reglament hagués suposat un. Posen en dubte "el sentit pràctic" de la decisió presa de desconvocar activitat fins que hi hagi un nou dictamen de la comissió de l’estatut del diputat. "O el dictamen diu que no hi ha més remei que acceptar l'acord de la JEC, o diu el contrari. En el segon cas, probablement no tinguin més remei que assumir igualment el que ha acordat la JEC", asseguren.Amb el pas de les setmanes, el PSC s'ha anat allunyant de la majoria que va aprovar mantenir l'escó de Juvillà fins a la sentència ferma. El grup ja no hi va ser per interposar el recurs al Suprem i, avui, la portaveu,, ha demanat explícitament que s'executi l'ordre de la JEC. Els comuns, que sí que van donar suport defensar l'escó de Juvillà al Suprem, també s'han oposat a la proposta de Borràs. La seva portaveu,, ha insistit que és compatible la defensa del diputat cupaire amb mantenir l'activitat normal del Parlament.De fet, l'oposició ha repassat tot el que es pot deixar de fer mentre no es recuperi l'activitat normal del Parlament: tretze comissions, dues comissions d'estudi, dues ponències de llei i el ple de la setmana vinent. Tampoc es podrà elaborar i aprovar el dictamen de la llei antidesnonaments, i s'endarrerirà la renovació dels càrrecs ali la, que ha costat anys revigoritzar. ERC ha lamentat que el PSC i els comuns s'escandalitzin per això -que es podrà corregir- i no pas amb la pèrdua de l'escó d'un diputat, que és irreversible.En tot cas, el termini que va donar la JEC acaba divendres i els partits espanyolistes ja avisen que portaran el cas als tribunals si la mesa no acata. Paral·lelament, el Suprem s'hauria de pronunciar aquesta setmana sobre les mesures cautelars sol·licitades per Juvillà i pel Parlament per deixar en suspens l'ordre de la JEC. En el cas de Torra, el Suprem va desestimar-les i va avalar deixar l'expresident sense acta de diputat ara fa dos anys. En cas que arribi una ordre del Suprem en el mateix sentit, que indiqui que s'ha d'acatar l'ordre de l'òrgan electoral, l'oposició no creu que es desobeeixi encara que no hi hagi encara una sentència ferma.

