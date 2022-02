La CUP proposa Carles Riera per substituir Juvillà a la mesa del Parlament

La situació del diputat de la CUPés complexa, perquè a la pressió de la(JEC), que ha ordenat retirar-li l'escó, se li suma una situació de salut "complicada", com va detallar dilluns el seu partit. Malgrat que ha hagut d'aturar temporalment la seva activitat política, el diputat té clar que vol que se li mantingui l'acta i així ho ha fet saber a la mesa del Parlament, presidida per. Per ara, i per motius de salut, laha demanat substituir Juvillà com a secretari tercer de la cambra, perquè durant un temps indeterminat no podrà fer la seva feina amb normalitat. Els anticapitalistes volen situar al seu lloci el relleu s'hauria d'aprovar en el proper ple."La voluntat de la CUP és entrar a la mesa per garantir l'escó de Juvilla i seguir defensant els drets dels diputats de la cambra i la sobirania del Parlament", ha dit Riera. La CUP ha reiterat el compromís en protegir l'escó de Juvillà. "En aquest moments excepcionals, la CUP hi serà i seguirà assumint la seva responsabilitat", ha reblat el candidat a ocupar la secretaria tercera de la mesa del Parlament. En els propers dies, la CUP presentarà la renúncia de Juvillà com a membre de la mesa -no com a diputat- perquè el seu lloc el pugui ocupar Riera. El proper ple està previst, ara com ara, per dimarts vinent.La proposta de la CUP arriba després d'una jornada marcada per la proposta de Borràs. La mesa ha acordat recomanar la suspensió de l'activitat parlamentària mentre la comissió de l'estatut del diputat vota un dictamen sobre la situació de Juvillà. La proposta ha aixecat crítiques per part de l'oposició, però té el consens dels tres partits independentistes. "Ens mantenim ferms contra la repressió, units per defensar la sobirania del Parlament de les ingerències de l'Estat", ha assenyalat Borràs en una compareixença sense preguntes al costat d'Aurora Madaula (Junts), Alba Vergés i Rubén Wagensberg (ERC), i Dolors Sabater (CUP).La proposta de Borràs de suprimir tota l'activitat va ser comunicada a ERC i la CUP dilluns al vespre. Els republicans han admès que els ha "sobtat" el plantejament, però el propòsit de la direcció, verbalitzat per Vilalta, és "tancar files i fer costat" a Borràs -exigència de Junts-, motiu pel qual s'han centrat en demanar que l'aturada estigués limitada en el temps i es fes "amb garanties" per no posar en escac el funcionament de la cambra ni vulnerar els drets de la resta de diputats. També la CUP ha reivindicat que aquesta congelació estigues definida temporalment.

