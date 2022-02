El català a Netflix segueix a nivells pèssims: només augmenta en un 0,2% en 2 anys

es manté a uns nivells molt deficitaris, a l'espera de l'aprovació de la nova llei audiovisual espanyola que introduirà certs canvis a les plataformes. L'exemple més clar d'aquest ínfim protagonisme de la llengua als serveis de contingut en streaming el trobem a l'empresa líder del sector,, on només hi ha una un 0,5% de continguts en llengua catalana. En xifres concretes, 30 títols de 6.034 que ofereix actualment a l'estat espanyol. És una xifra que només ha augmentat un 0,2% en dos anys.Abans, l'oferta en català era del 0,3%, amb només 9 obres en llengua catalana. L'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya revela una nova obvietat, i és que Netflix es manté com a la plataforma líder a Catalunya, per davant d'. Aquestes dues, però, competeixen de tu a tu amb el gegant vermell després d'anys de lideratge en solitari.Pel que fa a la presència del català en el percentatge d'obres europees -que es veurà modificat també per la nova llei audiovisual espanyol- no milloren gaire,Només el 0,7% de lesde la plataforma té disponibilitat en català (ja sigui en àudio o subtítols), una xifra que baixa fins al 0,5% en el cas d’obres rodades amb llengua originària en català.El president del CAC,, ha tornat a reivindicar que és "absolutament indispensable" per al futur de la llengua catalana que el projecte de llei general de comunicació audiovisual i la llei catalana de l'audiovisual -que encara no té prevista cap reforma sobre la taula-, tinguin quotes significatives tant d’oferta com de producció d’obres en català a les plataformes.

