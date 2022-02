Un terratrèmol de magnitud 3,8 sacseja l'Alt Urgell i Andorra

Dades de l'@ICGCat concreten que el terratrèmol d’aquest dimarts (3.03 h) ha tingut l'epicentre a l'#AltUrgell i una magnitud de 3.8 a l'escala de Richter. + informació: https://t.co/W82btiTRqg (Imatges: ICGC) pic.twitter.com/kN02sYsHPU — RàdioSeu (@RadioSeu) February 1, 2022

Protecció Civil de la Generalitat ha emès una prealerta del Pla Especial d'Emergències Sísmiques (SISMICAT) per a les 03:17 hores d'avui, amb epicentre a l'Alt Urgell, a la zona del Port de Cabús. Segons informa l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) el sisme ha estat altament percebut i s'han rebut 150 enquestes de percepció en zones d'Andorra i l'Alt Urgell (La Seu d'Urgell, La Pobla de Segur...).L'epicentre s'ha detectat a profunditat zero. El sisme, d'una magnitud considerable i poc habitual a la zona, a més d'Andorra i l'Alt Urgell, s'ha fet sentir lleugerament a comarques veïnes com la Cerdanya, el Ripollès i el Pallars Sobirà, així com a la resta del Pirineu.El telèfon d'emergències 112 de Catalunya no ha rebut cap trucada. En aquests moments no consten danys personals ni materials. Si la ciutadania nota el sisme pot comunicar-ho a l’Institut Cartogràfic i Geològic (IGC) omplint el Qüestionari macrosísmic individual que trobarà al web de l'institut.

