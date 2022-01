Chanel deixa Twitter per l'«odi» rebut en guanyar el Benidorm Fest

La cantants'ha esborrat Twitter, ha dit, "per tot l'odi rebut" durant les últimes hores després de guanyar el. En declaracions a RTVE, ha demanat "compte amb el que dieu perquè està en joc la salut emocional i mental de molta gent", després que en guanyar el concurs es popularitzés l'etiqueta amb la paraula tongo per qualificar el fet que el jurat triés l'artista crescuda a Olesa i no, més votades pel públic."Al final soc artista i del que m'encarrego és de pujar a l'escenari, fer bé el meu treball, transmetre coses boniques i fer sentir al públic". Per aquesta mateixa raó, la cantant reconeix haver-se sentit molt dolguda per tots els atacs que ha rebut durant les últimes hores. "Darrere de les pantalles hi ha éssers humans amb sentiments", ha recordat. La representant espanyola per aha assegurat que és molt dur portar l'odi: "Si no sento suport no passa res, però el hate és molt dur de portar".En les últimes hores s'han estès crítiques pel mètode d'elecció del representant espanyol a Eurovisió, que arribaran fins i tot al Congrés dels Diputats per preguntes parlamentàries de Galícia en Comú . A més, usuaris de les xarxes han fet notar que la cançó de Chanel podria incomplir les normes del concurs organitzat per TVE en tenir més paraules en anglès de les que permet el reglament de la mateixa televisió pública.

