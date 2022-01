Juvillà atura la seva activitat política per un problema de salut

Avui, de bon matí, el primer pas per tornar a pujar un cim alte cop.



I malgrat tot disposat, com no podia ser d'altra manera, a garantir els drets dels diputats i la sobirania del parlament. pic.twitter.com/2hCdiK3BSy — Pau Juvillà (@pjuvilla) January 31, 2022

El diputat de lai tercer secretari de la mesa,, atura la sevaperquè es troba "en una situació de salut complicada", segons ha informat el seu partit a través d'un comunicat. Malgrat aquesta situació, el dirigent ha demanat que esi es continuï així defensant la sobirania del Parlament. La JEC va donar dijous passat cinc dies a la cambra catalana per fer efectiva la seva inhabilitació per desobediència sense esperar que hi hagi sentència ferma del Tribunal Suprem.El mateix Juvillà ha publicat un tuit sortint de l'. "Avui, de bon matí, el primer pas per tornar a pujar un cim altre cop. I malgrat tot disposat, com no podia ser d'altra manera, a garantir els drets dels diputats i la sobirania del Parlament", ha assegurat. La seva situació de salut, però, en cap cas ha d'afectar la seva situació com a diputat arran de l'ofensiva de la JEC. La CUP, ERC i Junts continuen treballant per trobar una resposta "consensuada entre les tres formacions polítiques" per donar resposta i presentar l'escó del cupaire.Aquest dimarts la mesa es reuneix per continuar coordinant l'estratègia de defensa de Juvillà davant l'ordre de la JEC i a l'espera de la resposta dela les mesures cautelars sol·licitades. Juvillà no podrà ser-hi, i no està confirmat tampoc que pugui assistir al ple de la setmana vinent. Dijous acaba el termini que va donar la JEC a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per retirar-li l'acta de diputat.

