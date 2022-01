Acusen la cançó de Chanel d'incomplir les regles del Benidorm Fest

La canción de Chanel incumple las bases del #benidormfest pero da igual cuando leas esto: no pasará nada.



La canción tiene 424 palabras, y en inglés tiene 187: equivale al 44,1% de la letra. @rtve pic.twitter.com/2T2xX8x0S8 — Sr. Cresposki (@crespolop) January 30, 2022

Nou episodi en la polèmica amb l'elecció de la representant d'Espanya a Eurovisió. Nombrosos usuaris a les xarxes socials han criticat que la cançó guanyadora, SloMo, de la cantant catalana, podria incomplir les normes del. "La cançó té 424 paraules i en anglès té 187: equival al 44,1% de la lletra", explica un tuitaire, que remet a les bases reguladores del certamen organitzat per RTVE.Les normes del concurs indiquen que la cançó "haurà d'incloure lletra (no podent-se incloure cançons exclusivament instrumentals), en idioma castellà i/o llengües cooficials d'Espanya". "També s'accepten cançons amb fragments en idiomes estrangers, sempre que no superin més del 35% de la lletra en aquest idioma", resen les bases del concurs.Segons Fórmula TV,defensa que SloMo sí que compleix amb el percentatge, però els crítics amb la tria sostenen que el percentatge d'anglès és superior a l'admès. La cançó inclou paraules com dembow (un gènere musical) i onomatopeies com boom que poden distorsionar el càlcul.

