Joan Carles confessa que està «desitjant tornar a Espanya»

Campechano o lladre?....

31 de gener de 2022

Catalunya no tiene Rey...... La violencia y la intolerancia es la que aplica sin rubor esa Spanyistán fascista, corrupta y represora en Catalunya......Que se quede en su Madrid imperial ese rey impuesto por un dictador y genocida, que viene a marcar paquete y a mostrar su poder rodeado de miles de "valientes piolines" que le abren paso a porrazos. Ya sabe que en Barcelona en particular y en Catalunya en general no es, ni será, bien recibido...... La independencia de Catalunya es legal, es legítima y es necesaria, ante la represión inconmensurable del Estado de Desecho español que quiere mantenernos encadenados, vejados y humillados a sus pies.... Se exhumó la momia de Franco, pero el franquismo todavía no se ha exhumado y sigue más vivo que nunca en manos de sus obedientes discípulos del Partido Podrido, C's. Fachas y Vox..... A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!