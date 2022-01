Mor als 56 anys el senador i exalcalde de Gandesa Miquel Aubà

Tràgiques notícies per a la política catalana i per a la Terra Alta., senador republicà i exalcalde de Gandesa,aquest dilluns a la matinada després de lluitar contra una llarga i dura malaltia. Aubà, pagès i vitivinícola de professió,, en tres mandats consecutius.Ho va ser des del 1999 fins al 2011, sota les sigles de la Federació d'Independents de Catalunya. Ha continuat sent regidor a l'oposició fins a l'actualitat., per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l'estat espanyol., sent el més votat a la circumscripció de Tarragona en els tres comicis. L'Ajuntament de Gandesa decretarà tres dies de dol oficial. Aubà també era un empresari que va dur bona part de la seva vida laboral a la comarca de la Terra Alta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor