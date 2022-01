Els socialistes portuguesos d'António Costa guanyen i es mantenen al poder

Eldel primer ministreegislatives anticipades celebrades aquest diumenge a. Amb el 90% dels vots escrutats, Costa n'aconsegueix elEl conservador, amb uni l'. Es tracta d'una pujada considerable, ja que el 2019 van aconseguir entrar al Parlament amb només un diputat.El Bloco de Esquerda, que fins ara era tercera força, cau fins a la quarta posició i obtè un 4% dels vots. Comunistes i verds ocupen el cinquè lloc amb un 3,9%. Ambdós partits d'esquerra, que han forçat les eleccions anticipades en no haver donat suport als presupostos, es veuen penalitzats.Laen aquests comicis ha augmentat respecte el 2019. Tot i que es preveia que la Covid podria influenciar i deixar-la per sota que fa dos anys -amb un 49%- aquest diumengecridats a votar s'hi han acostat per elegir un nou Parlament.

