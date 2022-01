​Les infermeres es plantegen deixar de fer hores extres i doblar torns com a mesura de pressió

Leses plategen deixar de fer hores extres i doblar torns com a mesura de pressió per acabar amb el dèficit d'infermeres que Catalunya arrossega des del 2008 que la pandèmia ha agreujat.En una entrevista al canal 3/24, la portaveu de, el sindicat majoritari entre el personal d'infermeria, Rosa Maria Famadas, ha assegurat que tirar endavant aquesta mesura de protesta "costa perquè és una professió molt vocacional i "s'acaba anant a treballar quan un comandament diu que queda un servei descobert".Per pal·liar la situació, SATSE demana millorar les condicions econòmiques i laborals que s'ofereixen per poder atraure les 20.000 professionals d'infermeria que s'han format a Catalunya i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor