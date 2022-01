Nadal guanya el 21è i ja és el tenista amb més Grand Slam de la història

21.després de derrotar. El tenista manacorí ha aconseguit la victòria en remuntar els primers dos sets en què el rus havia dominat deixant el marcador a 2-6/6-7/6-4/6-4/7-5.Amb l'2022 sota la màniga, Rafa Nadal ja és. El palmarés del balear, dominat per, es completa amb. Així, el tenista de 35 anys ha superat el suís Roger Federer i el servi Novak Djokovic, tots dos empatats a 20 grans títols.Es tractava de la seva, on només havia aconseguit guanyar el 2009. El partit s'ha allargat més de cinc hores i Nadal, després de guanyar el tercer i quart sets, n'ha forçat un cinquè de definitiu que li ha permés mossegar, de nou, un títol.Tot i que la victòria d'aquest diumenge proclama Nadal com el tenista amb més Grand Slam de la història, cal recordar que hi ha hagut tenistes que l'han superat. Es tracta de, amb 22;, amb 23, o de, amb 24.

