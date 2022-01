Chanel guanya el Benidorm Fest i Rigoberta Bandini es queda sense Eurovisió

Así ha sido la gran final del #BenidormFest, en el que Chanel ha conseguido el Micrófono de Bronce con su tema "SloMo"https://t.co/OtvVAD96Jw — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) January 30, 2022

i representarà Espanya a Eurovisió 2022 amb la cançó SloMo. En la votació ha rebut un total de 96 punts. L’artista va néixer a Cuba però es va criar a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat.Chanel ha estat la gran, ja que no estava a les travesses per la victòria. La seva actuació ha estat molt potent, amb ball, cant i acrobàcies. Ha estat la favorita del jurat, amb 51 punts.En segona posició ha quedat la catalana, a qui molts donaven com a favorita, amb el seu himne Ay mamá, que ha obtingut 91 punts. El podi l’han completat les galleguesamb Terra, amb 90 punts.Rigoberta Bandini sí que estava entre les favorites i no ha decebut. El seui el cos de la dona ha tornat a engrescar el públic. De fet, el públic present a la gala l'ha votat massivament per davant de la resta de candidats. La tercera modalitat de votació, els telespectadors des de casa, han optat majoritàriament per Tanxugueiras., amb Calle de la llorería (67 punts) ii la seva cançó Secreto de Agua (61 punts) han ocupat la quarta i la cinquena posició respectivament.Else celebrarà el 10, 12 i 14 de maig a Torí, a Itàlia.

