Ferit greu per arma de foc un ciclista que circulava per una zona d'Argentona

Undeha resultat ferit greu aquest dissabte en rebre l'impacte d'un projectil quan circulava per una zona d'(Maresme) on hi havia caçadors. Segons ha informat la Policia Local del municipi, l'accident ha tingut lloc a les 13.30 hores en un paratge proper a Cabrils, al veïnat de Pins.El ciclista, de, passava per un indret on hi havia una cacera autoritzada en marxa quan ha estat ferit per. Se l'ha traslladat en helicòpter a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

