Illa afirma que la millor defensa del català és «desvincular-lo» de la política

El primer secretari del PSC,, ha afirmat aquest dissabte quei ha traslladat el compromís explícit de la seva formació amb la llengua i la cultura. Ho ha dit en la clausura de les Jornades per renovar el Consens Lingüístic a Catalunya que organitza la Fundació Rafael Campalans -del PSC-, on han assistit el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i el l'expresident de la Generalitat José Montilla.Illa ha considerat queAixí, ha demanati ha agraït especialment que l'exconsellera d'Educació Irene Rigau i el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, hagin intervingut en una mateixa taula rodona.El consens és quelcom més laboriós que la unanimitat. Crec que avui aquí estem iniciant aquest procés de manera pràctica. Un consens ha de tenir un doble objectiu: aconseguir assolir un acord de majoria i poder atemperar les objeccions de les minories", ha dit Rigau, exconsellera del govern de CiU amb Artur Mas al capdavant.El líder socialista ha assenyalat que, i que, al seu parer, hauria estat preferible que no s'impliqués els tribunals, però ha demanat que es respectin les sentències. Així mateix, Illa ha valorat positivament el funcionament del sistema perquè "".

