Salut ja ha incorporat 30 nutricionistes comunitaris als CAP

Salut ha incorporat(CAP) i preveu arribar aEn una entrevista a l'ACN, el consellerassenyala que aquests nutricionistes treballaran en l, com a les escoles o residències, permés que oferir una assistència directa: "No es tracta que tinguin consulta de nutrició, sinó que faran treball a la comunitat, un àmbit en què tenim moltes experiències i que volem potenciar".Argimon explica que els 30 nutricionistes que s'han contractat donen servei a uns 50 CAP i que la idea és arribar a finals d'any a 150 professionals, que. Els nutricionistes faran intervencions en l'àmbit comunitari, per exemple a les escoles o dirigides a la gent gran, per promoure la salut i la prevenció de malalties, com l'obesitat.De, el conseller preveu incorporar-neen el segon semestre de l'any també amb aquesta visió comunitària de prevenció i promoció de la salut. "Un exemple clàssic és el dolor d'esquena. Aquí pots fer molta prevenció", destaca."Hem expressat en diverses ocasions la necessitat de canviar. Sempre ho fem retòricament però ho hem d'intentar més proactivament", reconeix el conseller.Els CAP ja tenen aquesta visió comunitària, una tasca que pivota en les infermeres. "L'atenció primària ja hi treballa, però amb les dificultats que hi ha de professionals, s'ha de reforçar. En anteriors plans de l'atenció primària, ja es parlava de la necessitat d'incorporar diferents perfils, nutricionistes, psicòlegs o fisioterapeutes", exposa el titular de Salut.Els nutricionistes i fisioterapeutes que s'aniran incorporant als CAP al llarg de l'any se sumaran alsen el marc d'un pla que Salut va engegar la tardor passada. La previsió és que tots els equips d'atenció primària (EAP) tinguin en els propers mesos aquest referent, un professional sanitari que du a terme tasques de promoció de la salut emocional. De moment, se n'han integrat 160.La idea de reforçar l'atenció comunitària ve de lluny, però a més, durant la pandèmia, la primària s'ha vist obligada a destinar molts esforços en la covid-19. En una entrevista a l'ACN el novembre passat, abans que els casos es desboquessin amb l'arribada de la variant òmicron, la directora d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), Ariadna Mas, ja va afirmar que la promoció de la salut i prevenció era una activitat que encara no s'havia pogut recuperar. "És una activitat que potser no es nota a curt termini, però a llarg termini es nota molt i, si no la fas, la gent emmalalteix més", va advertir Mas.

