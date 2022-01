Biden creu que Rússia envairà Ucraïna al febrer

El president dels Estats Units,, ha advertit que hi ha una "clara possibilitat" que Rússia llanci una invasió a Ucraïna durant el mes de febrer, segons ha indicat la portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne. "El president Biden ha dit que hi ha una clara possibilitat que els russos envaeixin Ucraïna al febrer", ha assenyalat a través del seu compte en la xarxa social Twitter, abans d'agregar que el mandatari "ha dit això de manera pública i fa mesos que advertim sobre això".Horne ha reaccionat en el seu tuit a unes informacions d'un periodista de la cadena CNN en les quals citava fonts oficials ucraïneses i apuntava al fet que la invasió era "virtualment segura una vegada el terreny es congeli". "Això no és cert", ha manifestat Horne. El mandatari estatunidenc va mantenir el dijous una conversa amb el seu homòleg ucraïnès,, en la qual va mostrar la disposició de Washington a respondre "amb decisió" en cas que produeixi un atac per part de Rússia.D'altra banda, la secretària d'Estat adjunta per a Assumptes Polítics,, ha demanat a la Xina que "usi la seva influència amb Moscou per a demanar diplomàcia, ja que si hi ha un conflicte a Ucraïna tampoc serà bo per a la Xina". "Hi haurà un impacte significatiu sobre l'economia global. Hi haurà un impacte significatiu en l'esfera de l'energia i serà més dur per a tots nosaltres tornar al que hauríem d'estar fent, que és reconstruir millor", ha manifestat.Les paraules de Nuland han arribat després d'una conversa entre el secretari d'Estat estatunidenc,, i el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi, en la qual aquest últim va demanar que les "preocupacions legítimes" de Rússia siguin "preses de debò i resoltes"."La seguretat d'un país no pot ser a costa de la seguretat d'altres països i la seguretat regional no pot ser garantida per l'enfortiment i fins i tot l'expansió dels blocs militars", va dir Wang, segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors xinès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor