UGT i CCOO augmenten la pressió sobre ERC: «No avalar la reforma laboral és votar la del PP»

La pressió d'sobre ERC perquè avali lava in crescendo. La cúpula dels dos sindicats han fet un acte conjunt a Barcelona per reivindicar que l'acord del govern espanyol amb els sindicats majoritaris i la patronal rebi el vistiplau del Congrés el pròxim dijous. "No convalidar el decret llei és el mateix que votar a favor de la legislació del PP", han assegurat, secretari general de la UGT, i, líder de CCOO. A hores d'ara, els republicans estan en el no a la reforma si la Moncloa continua tancada a introduir-hi canvis Sordo ha alertat que la tramitació de la llei pot acabar "com el rosari de l'aurora" si ERC es desmarca de l'acord. Aquest sindicat ha estat especialment bel·ligerant per boca del seu líder a Catalunya,, que ha advertit els republicans de l'"error" que cometran si hi voten en contra. Tant Álvarez com Unai han assegurat que la reforma laboral és lade la legislatura.Però també han deixat caure que aquesta, sinó que posteriorment es podran obrir les negociacions que es considerin oportunes sobre els assumptes que encara no s'han tractat i que partits com ERC i Bildu reclamen. En tot cas, consideren quea l'aval d'aquest "gran acord" que aborda qüestions com el de la temporalitat.Segons Álvarez, ERC hi hauria de donar suport, així com altres formacions polítiques, si es té en compte la precarietat del mercat laboral. De fet, ha dit queque el PP, que aspira a governar Espanya, no voti a favor de la reforma després que empresaris i sindicats hagin arribat a un acord. Sordo ha afegit que cal tenir en compte que, si es perd aquesta oportunitat, és possible que no hi torni a haver-hi una altra."Fins que no hi ha hagut aquest acord, no he vist al Congrés grans propostes de reforma", ha advertit.

