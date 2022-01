La Junta Electoral manté el pols i dona cinc dies a Borràs per retirar l'escó de Juvillà

La(JEC) manté la pressió sobre el Parlament i la seva presidenta, Laura Borràs, i li ha donat cinc dies per deixar sense escó el diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa,. La cambra catalana i el dirigent cupaire van presentar recurs contra l'ordre de l'organisme electoral i van demanar alque, de manera cautelar, deixés en suspens la resolució que ordena a la mesa deixar Juvillà sense l'acta de diputat. El Suprem encara no s'ha pronunciat, però la JEC ja ha posat un ultimàtum: cinc dies per acatar les ordresL'acord al qual van arribar la setmana passadapassa perquè a Juvillà se li mantingui l'escó fins, almenys, que el Suprem es pronunciï sobre la qüestió. S'ha aprovat a l'hemicicle presentar un recurs a aquesta instància -a diferència del que es va fer en el cas de, com verbalitzen amb interès aquests dies des de l'entorn de Borràs- i, per tant, es considera que la situació no ha canviat. "Reiterem la voluntat de mantenir la sobirania del Parlament de Catalunya davant la intromissió d'un òrgan administratiu sense competències per resoldre sobre tal qüestió", han ressaltat.La decisió del Parlament es va prendre dimarts en ple gràcies als vots de la majoria independentista i dels comuns, amb l'abstenció del PSC. Abans de la votació,va voler intervenir per denunciar una nova "martingala" del Parlament per bloquejar un procediment judicial i evitar l'execució d'una sentència judicial. En resposta, la CUP va insistir que el Parlament vota sobre un acte administratiu i defensa la seva sobirania. ERC i Junts també van intervenir per donar suport a Juvillà i agrair la tasca feta per la mesa del Parlament en la defensa dels diputats., va recordar Borràs just abans de donar pas a la votació. El ple va acordar presentar recurs amb 81 vots a favor, 17 en contra i 33 abstencions. Juvillà, això sí, no va votar. "Avui, col·lectivament, defensem els drets dels tots els diputats i la sobirania del Parlament", va dir minuts després de través de Twitter.En la sentència del Suprem sobre el cas de Torra i la JEC, l'alt tribunal va dir que l'organisme electoral havia actuat perquè el Parlament no havia fet ús de les seves competències per ratificar l'escó de l'expresident. Ara, la cambra sí que ho ha fet en el cas de Juvillà, tant amb el dictamen aprovat a finals de l'any passat com amb la interposició d'aquest recurs. En el cas de l'expresident, va ser la mesa qui va presentar recurs. Ara, qui ho fa és el ple del Parlament. La JEC no n'ha fet cas i ha tornat a posar sobre la taula elper ordenar la retirada de l'escó de Juvillà. La pilota és ara a la taula del Suprem, que haurà de pronunciar-se en els propers dies.La CUP ha dit en els darrers dies que lluitarà "fins al final" per l'escó i exhaurirà tot el recorregut jurídic, arribant si cal als tribunals europeus. El Parlament s'ha compromès a, cosa que encara trigarà uns mesos. De tota manera, si el Suprem descarta les cautelars i avala en els propers dies l'ordre de la JEC -com va passar en el cas de Torra- Juvillà perdrà l'acta de diputat, sempre que la mesa del Parlament, que ara presideix Laura Borràs, no trobi un mecanisme reglamentari que ho impedeixi. El lloc de Juvillà l'ocuparia el proper nom de la llista electoral de la CUP el 14 de febrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor