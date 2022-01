Mor als 56 l'actor Arturo Arribas en un incendi al seu pis

L'actor i també cantantha mort aquest dijous en un incendi al seu pis a Madrid. L'intèrpret,ha perdut la vida en un incident fortuït, segons les primeres investigacions de la policia espanyola. Era molt conegut pels seus papers en les sèries televisivesEl servei d'emergències madrileny va informar ahir d'un incendi, on havia perdut la vida una persona. Aquest mateix dijous s'ha pogut confirmar que l'home que ha perdut la vida era Arribas.Els bombers creuen que la causa principal de la mort, ja que, relaten, en arribar al lloc dels fets van haver de forçar la porta i es van trobar una bafarada immensa de fum que provenia d'un foc al menjador de l'habitatge. Els equips del Samur van intentar reanimar l'actor durant dos quarts d'hora però no van poder fer res per salvar-li la vida.A part de la seva facita televisiva, Arribas va participar en diverses pel·lícules de renom com, d'Steven Spielberg od'Álex de la Iglesia. Molts dels seus col·legues de professió han volgut mostrar el seu condol a les xarxes socials i expressar les seves condolències als familiars de l'actor.​​​

