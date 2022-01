El «tour» català de Díaz per pressionar ERC no treu la reforma laboral de l'atzucac

La pressió externa i interna dels sindicats

L'esprint de 48 hores a Catalunya de la ministra de Treball,, per intentar estovar la posició d'amb la reforma laboral ha servit per constatar que la negociació, a hores d'ara, està en un atzucac. El missatge dels republicans, de la mà de Bildu, CUP i BNG, ha estat clar : per votar sí s'ha d'estar disposat a negociar i, per tant, aen la proposta, que demanen que es tramiti com aal Congrés per donar marge al diàleg. I eltambé ha estat meridià: si la majoria plurinacional no suma,és una opció vàlida per tirar endavant una reforma via decret que defensen que s'ha de preservar sense modificacions.La vicepresidenta segona i futura candidata de Podem es veuentre un nou pols amb els socialistes per conservar l'entesa amb els aliats d'esquerres -a risc de perdre pel camí la patronal-, o bé mantenir intacte el text pactat amb els agents socials, dinamitar la majoria de la investidura i refugiar-se en. Díaz, però, encara ha fet aquest dijous un darrer intent per esquivar una dicotomia que té costos per una banda o per l'altra. Segons ella, l'acord amb ERC, motiu pel qual ha advertit que no s'aixecarà de la taula. La suma amb Cs -amb qui la vicepresidentano tanca la porta a pactar- no la considera a hores d'ara com una opció perquè "expulsa" les forces d'esquerres del pacte.Mentre Díaz visitava la, icona de les lluites sindicals, la fotografia conjunta al Congrés dels quatre partits independentistes d'esquerres tenia per objectiu arrencardel govern espanyol d'obrir la porta a canvis en la reforma. Segons fonts coneixedores de les negociacions, Podem planteja una "agenda laboral per calendaritzar" les peticions que fa ERC en una mena de, però els republicans insisteixen que aquest posicionament és només d'una part del govern i que, per tant,. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha limitat a demanar als grups suport per a una iniciativa que és "bona per als joves" , però deixa en mans de la vicepresidenta segona l'èxit o el fracàs de les converses amb ERC. Díaz ha esquivat comprometre's públicament a fer canvis a la reforma , però ha emplaçat els grups a negociar les propostes que reivindiquen durant. "És molt difícil dir que no a un text que millora la vida de la gent", ha deixat caure; i ha tornat a defensar que l'acord és "extremadament valuós" perquè s'ha treballat amb sindicats i patronals durant nou mesos. Els republicans, de portes endins, reclamen garanties i que, en tot cas, els socialistes avalin el que Podem planteja."La pregunta és per als que no volen el diàleg i no compleixen els seus projectes. Aquesta és una coalició de govern i hi ha qui posa vetos", ha denunciat el diputat d'ERC al Congrés, que comanda les converses per la reforma. Durant la presentació del manifest amb Bildu, BNG i CUP ha subratllat que sense "millores substancials" el vot d'ERC serà un no. La dificultat, ha dit Salvador, la tindrà el govern de Sánchez "per justificar quei que no hi ha hagut negociació" per unes peticions que, assegura, cap sindicat rebutja. Algunes d'elles són recuperar la indemnització a 45 dies per any treballat, la primacia dels convenis autonòmics sobre els estatals o la capacitat de decisió dels governs autonòmics sobre els ERO.Malgrat que la situació està en un punt mort quan falta menys d'una setmana per a la votació definitiva al Congrés, Díaz ha dipositat totes les expectatives en lesque manté amb ERC. Però també en laque, de formaexerceixen els sindicats majoritaris als republicans. Aquest divendres, seran els secretaris generals d'UGT i CCOO a l'Estat,, els que pressionaran des de Barcelona en un acte que se celebrarà a Cotxeres de Sants. Donaran valor a la condició detambé a Catalunya i exigiran respecte pel seu pacte amb la patronal i el govern espanyol.La trobada amb el conseller d'Empresa i Treball,, dimecres al vespre no ha obtingut els resultats que la ministra busca. El dirigent republicà ha defensat que aquesta. Ha assenyalat com a aspectes clau l'autorització administrativa dels ERO i la prevalença del conveni sectorial autonòmic per sobre l'estatal, reclamació cabdal també del. Prémer la tecla Torrent no ha servit per tòrcer el braç dels republicans. Tampoc les escenificacions públiques amb, aquest darrer especialment bel·ligerant amb els republicans. Díaz, però, espera que sigui més efectiva laque exerceixen alguns dirigents d'ERC que formen part de la UGT. Alguns d'ells, per cert, amb càrrecs a la Generalitat.

