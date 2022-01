L'ús del català al mòbil, en números vermells per la falta d'assistents de veu que el parlin

1.350.000 dees plantejarien canviar de sistema operatiu per tenir l'assistent de veu del mòbil en català. Així ho diu una enquesta encarregada per laa l'empresa. D'aquests, 925.000 abandonaries Androis i 275.000, el sistema operatiu de l'Tot i la diferència de xifres entre els dos sistemes, en ambdós casos el percentatge de persones disposades al canvi és similar, tenint en compte que aproximadament un 70% disposa d'Android, segons l'enquesta. El fet que no existeixi aquesta eina en català, condiciona l'ús de la llengua en el sistema d'operatiu, tal com mostren les dades de l'informe.Pel que fa a la llengua en què tenen configurat el mòbil, un 28,7% dels catalanoparlants opten encara pel castellà, i un 4,2%, en anglès. Pel que fa als castellanoparlants, només un 3,6% el tenen en català. En franges d'edat, la salut del català també és millorable: segons l'enquesta, un 39% dels majors de 65 l'utilitza com a llengua del mòbil, i pel que fa als joves d'entre 16 i 29 anys, el percentatge cau al 24%.Actualment, cap dels assistents de veu del mercat parla en català. Els dos més populars són Alexa, que parla vuit idiomes, i Siri, que en parla una vintena, entre elles el danès, el finès o el suec, amb una xifra de parlants similar o inferior a la del català. Google Assistant, que parla una cinquantena de llengües, entén el català. Per això, la Plataforma per la Llengua creu que aquest últim "no seria d'estranyar" que fos el primer assistent a expressar-se en català.

