Alejandro Palomas revela que va patir abusos sexuals quan estudiava a La Salle

L'escriptorpremi, ha revelat haver estat víctima d'abusos sexuals quan era petit i estudiava la primària a. Ell mateix ho va escriure fa dos anys en una columna, però ahir a la nit, entrevistat a la Cadena Ser, va detallar que els abusos van tenir lloc el 1975 i quan es van produir, en quines circumstàncies i per què ha decidit explicar-ho ara."Jo vaig ser assetjat, abusat i agredit sexualment. Vaig passar per les tres fases.Per un religiós, docent, del col·legi de La Salle i això va ser des de finals de curs d'EGB, durant les colònies entre cursos i fins més o menys poc abans de Setmana Santa de cinquè d'EGB. És difícil explicar-ho ràpid perquè és un procés lent”, ha explicat a l'entrevista."En aquell momentNo sabia si era horrible per mi, no sabia fins a quin punt jo en tenia la culpa. Era un nen que buscava protecció i inconscientment pensava que era el preu que tenia de pagar", ha relatat en un altre moment de l'entrevista.ha conclòs l'autor a l'entrevista, en què recorda que els delictes "estan prescrits". "Ell és un nom, un de moltíssims. Crec que d'alguna manera, jo, l'Alejandro que té certa rellevància, hi pot posar una mica de cara", ha denunciat.

