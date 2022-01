El TJUE sentencia que Espanya fa una «restricció desproporcionada a la lliure circulació de capitals»

Elconsidera que la norma que obliga a tots els residents a Espanya declarar comptes corrents, valors o rendes a l'estranger que superin els 50.000 euros suposa una "restricció desproporcionada a la lliure circulació de capitals". En una sentència publicada aquest dijous, Luxemburg diu que l'obligació de presentar el conegut com a 'model 720' i les sancions que es deriven del seu incompliment "poden dissuadir els residents en aquest estat membre a invertir en altres estats membre, impedir fer-ho o limitar-los les possibilitats".La sentència diu que les sancions per incompliment no tenen equivalent en les previstes per als residents amb béns dins d'Espanya. En aquest sentit, Luxemburg considera que la normativa espanyola, implantada pel ministre del PP, estableix una "diferència de tracte entre els residents en funció del lloc dels seus actius".Tot i que el TJUE diu que la norma podria estar justificada per lluitar contra el frau, considera que va "més enllà del necessari", amb multes que afirma que poden arribar a superar "el 100% del valor dels béns o drets a l'estranger".

