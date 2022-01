La sisena onada remet a les UCI, amb els indicadors a la baixa

CONTAGIS 2.105.896 (+33.822) INGRESSATS 2.928 (+66) UCI 468 (-27) DEFUNCIONS 25.510 (+51) Rt 1,13 (-0,01) REBROT EPG 6.724 (-17)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.452.392 (+3.176) DOSI 2 5.644.410 (+5.391) Actualització: 27/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.452.392 (+3.176) 87,8% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.174.484 (+2.751) 85,8% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 78.782 (-24.857) Actualització: 27/01/2022 TERCERES DOSIS 2.942.400 (+70.282) REBUIG A LA VACUNA 115.266 (+69) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.684.111 Dosis Moderna/Lonza: 4.167.665 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.729 Dosis Janssen: 348.985 Actualització: 23/01/2022

L'òmicron no ha omplert lescom temien les pitjors previsions. Una jornada més, els hospitals catalans alliberen llits de crítics, 27 en les últimes 24 hores, i ara hi ha 468 pacients a les UCI, un valor alt però allunyat dels fins a 700 crítics que hi havia ara fa un any. A més, aquesta xifra podria reduir-se més en els pròxims dies amb un nou canvi del recompte que farà que s'excloguin els pacients ingressats per altres patologies i que a més s'han contagiat.Això sí, els centres hospitalaris continuen a nivells d'ara fa un any, en plena tercera onada. Una jornada més, elscreixen, amb 66 ingressos nous que eleven la xifra total a 2.928 persones.En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha declarat 33.822 nous, que eleven la xifra total a 2.105.896. Pel que fa a les defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia, el total és de 25.510, 51 més que en l'última actualització.Eles redueix 17 punts (6.724), i l'Rt es redueix una centèsima fins a 1,13. El 21,08% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 5.999,83 a 6.048,88 casos per 100.000 habitants i a set dies ho fa de 3.204,52 a 3.209,90.Pel que fa a la, s'han punxat 3.176 primeres dosis, 5.391 segones dosis i 78.782 dosis de record. Hi ha un 85,8% de la població amb pauta completa, mentre que la cobertura de la, que redueix el risc de contagiar-se d'òmicron, encara és només del 45,9% dels catalans de més de 12 anys.[intext4]​​​​​​​​​

