Catalunya suprimeix el certificat Covid

El Govern suprimeixde presentar elper accedir a bars i restaurants, locals d'oci nocturn i gimnasos, com va avançaren primícia. Segons les fonts consultades per aquest mateix diari, la veu dels experts i les intencions de l'executiu català confluïen en la visió de fer marxa enrere en l'ús del certificat. La mesura caurà definitivament a les 12 de la nit d'aquest dimecres al dijous.A partir de l'informe encarregat al comitè científic que assessora el Govern s'arriba a la conclusió, com a principal argument per fer decaure aquesta mesura, que l'objectiu amb el qual es va implementar el certificat era, i que no s'ha complert. Ha servit per incentivar laclau per reduir la gravetat dels casos, però, la variant que va fer saltar pels aires totes les previsions per gestionar aquesta sisena onada."No té sentit i cada vegada hi ha més veus crítiques", explicaven fonts del Govern aAquesta veus apuntaven també que els experts que assessoren l'executiu conclouen que la vacunació continuarà sent una eina imprescindible per reduir la simptomatologia de la Covid i evitar hospitalitzacions en un context de contagis massius com el que s'està encarant ara. Des del punt de vista sanitari, però,el fet d'acreditar que es té la pauta completa per entrar a l'interior d'un recinte perquè aquesta condició no evita que es puguin produir contagis.El certificat Covid obligatori es va aprovar inicialment a l'octubre per entrar als es va ampliar a principis de desembre per accedir als interiors dels locals de, elsi les. Aleshores, era la variant delta la majoritària. El punt d'inflexió va arribar amb la variant òmicron, amb més capacitat de transmissió. Quasi dos mesos després, el principal factor positiu de la mesura que destaquen els experts i els responsables de gestió de la pandèmia és que ha estat unEl conseller de Salut,, ja va advertir que el certificat Covidper saber si era eficient a l'hora de controlar la pandèmia. "No tenim recorregut per saber si el certificat serà una eina útil", va dir just abans que entrés en vigor. De fet, a diferència de països com França i Dinamarca, a Catalunya no es va apostar per aquesta mesura amb vocació d'incrementar la vacunació, sinó per provar si era útil per tallar les infeccions.Durant la seva vigència, el certificat Covid ha estat criticat no només pel moviment antivacunes, sinó també per sectors que denuncien quede la ciutadania amb restriccions com aquesta o com elsense que estigui demostrada una eficiència sanitària.La posada en marxa de la mesura va ser accidentada, ja quejust els dies previs de l'entrada en vigor de l'obligatorietat va provocar laper descarregar-se el document a través de l'aplicació La meva Salut. Per aquest motiu, el Govern es va veure abocat a suspendre'n temporalment l'aplicació, que finalment es va reactivar una setmana més tard. Per a la restauració, especialment, va suposar un increment de la logística de l'accés dels clients, situació que es va tornar a veure alterada a les portes de Nadal, quan les restriccions van tornar a reduir en un 50% l'aforament a l'interior dels locals. El Govern va anunciar dimarts que aquesta limitació decaurà també aquest divendres. Amb els contagis per òmicron disparats i la constatació que la vacunació no evita les infeccions, l'exigència del certificat per accedir als localsfins al punt que, a la pràctica, hi ha bars i restaurants on de forma habitual ja no demanen als clients que ensenyin el document. Ara, cap local ho haurà de fer.​​​​​​​​​

