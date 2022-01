Dinamarca, primer país d'Europa en decretar la fi de la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

Mentre la gran majoria dels països d'segueixen preocupats per la variant-i ara amb la subvariant "sigil·losa" - hi ha una excepció al continent que ja posa fi a la pandèmia.ha anunciat l'eliminació de totes les restriccions a partir de l'1 de febrer i ha deixat de considerar launa "". Així doncs, per ara, el país posa punt final al coronavirus.La primera ministra danesa,, ho ha explicat aquest dimecres: "Són notícies increïblement bones. És hora de deixar enrere lai seguir endavant. Això marca la transició a una nova era perquè Dinamarca tornarà a ser una societat oberta", ha celebrat Frederiksen en una roda de premsa amb el ministre de Salut,Aquesta decisió es dona el dia en què les autoritats daneses de Salut han confirmat el segon nombre més gran de casos diaris de Covid des de l'inici de la pandèmia, 46.747. En tota la pandèmia s'han comptabilitzati més de. A partir de la setmana que ve, els ciutadans no estaran obligats a utilitzaren espais públics, s'aixecaran les restriccions d'aforament i d'horaris, i llocs d'oci ara tancats reobriran les seves portes.Per qui sí que continuaran algunes restriccions continuaran vigents seran pels, que hauran de presentar uni fer. Tot i que Frederiksen ha matisat que la malaltia encara és present, ha destacat la bona acollida de la vacunació: "Leshan resultat ser el que pensàvem, una arma que ens ha protegit contra el virus", ha assenyalat. Frederiksen ha agraït l'"exercici de tota la societat", la qual "va assumir la, es va vacunar i es va cuidar", mostrant "un sentit de comunitat" sense el qual no es podria haver arribat "tan lluny i tan ràpid" a la fi de la pandèmia.​​​​​​​​​

