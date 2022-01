Pressions creuades entre Yolanda Díaz i ERC per la reforma laboral

La "legitimitat inatacable" de l'acord

La vicepresidentaestan sotmesos a unaquan falta una setmana perquè la reforma laboral se sotmeti al veredicte el Congrés. La primera es juga la majoria plurinacional que fins ara ha sostingut el govern de coalició del PSOE i d'Unides Podem, i el seu rol com a referent de l'esquerra; els segons, el seu paper clau en l'aritmètica a Madrid i, per tant, la seva força negociadora, així com la relació amb els sindicats majoritaris. L'acord és lluny, i això explica les 48 hores de la ministra de Treball a Catalunya, dissenyats de la mà d'UGT i CCOO -especialment bel·ligerant amb ERC- i amb una promesa sota el braç: la d'incrementar el salari mínim aquest mateix any, qüestió que s'abordarà amb els agents socials el 7 de febrer Per ara, però, l'ofensiva argumental utilitzada per Díaz per intentar atraure l'aval del partit d'i que inclou una trobada amb el conseller d'Empresa iTreball, Roger Torrent, no està tenint efecte. No tant perquè públicament hagi donat per fet que ERC acabarà donant-hi suport, tot apel·lant a la sevacom ho ha fet amb altres iniciatives del seu ministeri -com la llei dels riders, la del teletreball o la dels ERTO-, sinó perquè els republicans consideren que el gran escull de Díaz és el PSOE, que no vol que es toqui "ni una coma" de l'actual text acordat amb els sindicats i la patronal. Qualsevol modificació suposaria trencar el fràgil equilibri teixit amb la CEOE, un escenari que no interessa ni ani a la mateixa Díaz, que busca accentuar el seu perfil pactista cultivant el centrisme.Però la futura candidata d'Unides Podem tampoc vol que el destí de la segona meitat de la legislatura quedi lligat a l'entesa amb. Per aquest motiu, en les converses a porta tancada amb els de-amb el diputat, exsecretari general de la UGT per Tarragona, com a negociador principal- han plantejat incorporar les propostes que fa ERC en una "agenda laboral de futur". És a dir, concebre l'actual reforma només com un primer pas per després calendaritzar-ne una segona que atengui les peticions dels republicans, que inclouen revisar a l'alça la indemnització per acomiadament, el retorn dels salaris de tramitació, tornar a la Generalitat les competències per autoritzar els expedients de regulació i fer prevaldre els convenis autonòmics quan millorin els estatals."Elamb el del PSOE, que diu que no es tocarà res. Quin preval?", insisteixen els del carrer Calàbria, que sospiten que Sánchez rema de nou per pactar la reforma amb alliberar-se de la dependència de partits com ERC i Bildu . Aquest dimecres, Sánchez ha reclamat al líder del PP,, que permeti l'aprovació del decret. Els republicans tenen interès en continuar negociant i són conscients que la seva força negociadora a latambé depèn del seu rol decisiu al Congrés, però no a costa "d'arribar a un acord sense modificar res" i del que consideren un. "La realitat avui és que el govern espanyol no es mou suficientment i sembla que vol desaprofitar una majoria d'esquerres al Congrés per sumar més drets a la proposta de reforma laboral", ha lamentat la secretària general dels republicans,, via Twitter. Aquest temor, el d'una reforma avalada finalment per la dreta, també s'ha instaurat en les files de Podem."Tenim una relació extraordinària amb ERC, confio en la negociació i crec que tirarà endavant. Ésa aquesta reforma", ha insistit la vicepresidenta des de Barcelona. Al mateix temps, però, i flanquejada pels líders sindicals, ha fet declaracions que han incomodat les files d'ERC. A l'hora de defensar el text en l'acte de CCOO, ha dit que qui consideri que la reforma és mínima -els de Junqueras parlen de "maquillatge" de la del PP- "té un profund desconeixement de què s'ha fet". Ha defensat lade l'acord forjat amb els sindicats i la patronal, i l'ha declarat compatible amb la "legitimitat política". "Vull que hi sigui la patronal igual que vull que hi siguin els sindicats", ha afirmat la vicepresidenta, que ha repetit una i altra vegada que ella "ve de l'esquerra".La diferència, insisteixen des d'ERC, és que amb els agents socials s'ha negociat però no amb els grups que pretenen que votin aquest text que, subratllen, no només compra la CEOE sinó també una part de la FAES. Els republicans es mostren també especialment molestos perquè l'estratègia de pressió ha inclòs trucades de l'entorn de Díaz ai una ofensiva pública dels sindicats, sobretot de CCOO. Si dilluns Pacheco va advertir ERC que cometria un "error radical" si vota en contra de la reforma, aquest dimecres ha aprofundit en la crítica tot deixant caure que no avalar la reforma i "perpetuar" la del PP seria "no un tret al peu, sinó un tret al cap".Díaz continuarà aquest dijous des de la Seat proclamant les bondats de la "que avança en la recuperació de drets" i que va, sobretot per revertir la temporalitat -ha puntualitzat que a Catalunya més d'un milió de contractes per obra i servei es convertirien en indefinits- i per la recuperació de la ultraactivitat dels convenis. Això darrer, ha advertit, es tradueix en 7.700 euros anuals més per a un transportista o en 5.500 euros per a una cambrera. "Els, a la gent no li agrada els polítics que no arriben a acords", ha dit en l'auditori del sindicat al qual està afiliada.Els republicans, que analitzen amb lupa tots els seus moviments, mantenen que Díaz està defensant no només una reforma laboral, sinó un. La primera jornada de la vicepresidenta a Catalunya no ha servit per acostar posicions. "Només pensa en ella", conclouen els republicans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor