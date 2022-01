L'immobilisme de Sánchez obliga Aragonès a recalibrar el diàleg

El gener s'acabarà sense taula de diàleg

S'acosta el primer aniversari de les eleccions del 14-F i, per ara, el projecte estrella del candidat independentista més votat -el president- continua sense aflorar resultats concrets. La taula de diàleg amb l'Estat, en la qual la part catalana -integrada només per- hi reclama l'amnistia i l'autodeterminació, només ha celebrat una reunió i encara no hi ha data per la següent trobada, ambmés pendent de les eleccion ai de la reforma laboral que no pas de la sortida política al conflicte amb Catalunya. És per això que Aragonès, davant d'aquest immobilisme de la ja madura una proposta per "rearmar" l'independentisme que passi per trobar la fórmula que assegui definitivament l'Estat a negociar. Es tracta de recalibrar el full de ruta de la legislatura sense bescantar en cap moment el diàleg.Aquest és el missatge que ha llançat en la sessió de control celebrada aquest dimecres al Parlament, la primera de l'any, en què s'ha tornat a constatar la distància entre els socis de Govern., president del grup parlamentari de Junts, ha posat de manifest que la taula de diàleg no ha aportat resultats. Ho ha fet amb un to menys agressiu que en altres ocasions i menys altisonant del que fan servir alguns dels seus companys de partit, però li ha servit per posar de manifest l'escepticisme del partit de Carles Puigdemont amb la negociació amb l'Estat . "En dos anys, dues reunions i sense resultats", ha assenyalat Batet. Els dirigents de Junts lamenten, en privat, no tenir "retorn" de què parlen els equips dei de la, circumstància que els serveix per negar qualsevol avenç en la resolució del conflicte. Davant d'aquest escenari, el que ha proposat Batet és posar-se a construir ja les alternatives al diàleg.Per on han de passar? Cap dirigent de Junts s'ha pronunciat en públic al respecte i, quan se li pregunta per la qüestió al secretari general del partit,, s'insisteix en la idea que el més rellevant és treballar-ho des del consens. Aragonès no s'ha mogut del discurs sobre l'i l', però des de la intervenció de Sant Esteve ha incorporat un matís a l'argumentari: aquest 2022 ha de ser, també, l'any de construir aquestes alternatives en cas que el diàleg naufragui. És per això que el president, des de la cambra, ha admès la necessitat de dotar la negociació d'un "nou impuls" a través de la "mobilització" i la "intensificació d'actuacions". En aquests termes s'ha expressat en resposta a, president del grup parlamentari d'ERC, senyal que indica que les paraules estaven preparades i mesurades.Lliguen, a banda, amb el que ahir va verbalitzar la portaveu del Govern,: Aragonès destinarà les properes setmanes a reunir-se amb tots els actors de l'independenisme -el seu partit, Junts, la, l'(ANC) i- per posar el termòmetre a la legislatura i dotar de sentit haver aconseguit el 52% dels vots en les eleccions de fa un any. D'aquestes trobades en sortirà material per la "proposta" concreta que el president desgranarà en una conferència el 14 de febrer. Per ara, totes les reunions discretes que ha anat celebrant l'independentisme - avançades per NacióDigital - han servit per constatar acords i desacords, però encara no han servit per travar cap full de ruta conjunt.Una de les qüestions que també estaran sobre la taula en aquestes trobades és l'horitzó de la legislatura, tenint en compte que a Palau tenen intenció de valorar si mantenen -o no, com és el més probable- lapactada amb la CUP, desmarcada de la majoria governamental després del xoc pels. Tant els anticapitalistes com els comuns, que sí que van avalar els comptes , han evidenciat aquest dimecres la distància amb el projecte dels. N'han criticat el model que suposen, els perjudicis que podria ocasionar en termes ambientals i també -en el cas de la CUP- que s'haurien de promoure de bracet amb l'Estat. Aragonès ha clarificat que, si el territori hi vota en contra, la candidatura no es presentarà A principis de novembre, tant el Govern com la Moncloa van oficialitzar que la taula de diàleg es reuniria a principis del 2022 . Es donava per fet que la nova cita seria al gener, però el primer mes de l'any acabarà sense haver-se produït. La data comença a ser un element secundari per a Aragonès, que defensa dotar de "contingut" les trobades. Els equips -ambal capdavant- s'han anat reunint de manera discreta, però sense arribar a cap acord concret. No hi ha ajudat el clima electoral a l'Estat previ als comicis de, ni tampoc les turbulències entre la Moncloa i els socis de la investidura amb la reforma laboral, que es vota la setmana vinent.La vicepresidenta, de visita a Barcelona entre aquest dimecres i demà dijous, ha donat per fet el suport d'ERC al nou marc laboral pactat amb sindicats i patronal . "Recupera drets dels treballadors", ha indicat la màxima responsable d'dins del govern espanyol. Els republicans porten dies alertant de la distància existent amb la Moncloa per aquest projecte en concret, que també és vist amb reticències peri pel. Al quadre s'hi suma el plet obert pel català a les escoles -la ministra d'Educació, Pilar Alegría, sosté que s'ha de complir la sentència del 25% de castellà a les aules- i que encara no s'ha oficialitzat cap data per la, aturada des de l'agost, de manera que no és el millor moment per trobar concrecions a l'anomenadaque propugna Sánchez des de fa dos anys.És en aquest context que Aragonès prepara un nou marc per al diàleg amb l'Estat, posant més l'accent en els avisos al president del govern espanyol i en la construcció de les alternatives per forçar-lo a negociar. El final de la legislatura espanyola, amb el PSOE tenallat peli amb una relació complexa amb els socis d'Unides Podem, dificulten els gestos cap a Catalunya, inexistents des que Sánchez va decidir indultar els presos polítics. Elja ha avalat definitivament la mesura de gràcia i el govern espanyol descarta l'amnistia al mateix temps que guarda al calaix la reforma de la sedició. Amb totes les cartes sobre la taula, el 14-F Aragonès desgranarà una proposta que, abans, intentarà consensuar amb tots els actors de l'independentisme

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor