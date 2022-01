El PSC evita que el consell comarcal del Baix Llobregat es posicioni a favor de la immersió lingüística

(ERC) va presentar aquest dilluns 24 de gener, al ple del consell comarcal del, una proposta per donar suport a lai el manifest SomEscola. Hi van votar a favori e, però els vots en contra devan tombar la moció.La declaració defensa un "model d'èxit", el de la immersió lingüística, que "afavoreix la igualtat d'oportunitats" reivindicada, en els seus inicis, per famílies amb el castellà com a llengua d'origen. A més, destaca l'objectiu de "generar cohesió social i assegurar el bilingüisme entre els alumnes.Un cop tombada la proposta, ERC ha emès un comunicat per situar l'escola en català com "una eina per la igualtat d'oportunitats" en comptes d'un "espai de confrontació. En la mateixa direcció, lamenten la posició de PSC assegurant que "s'hi va negociar per intentar arribar a un acord". Tanmateix, els socialistes, segons els republicans haurien mostrat "poca voluntat de consens" i s'haurien negat a "anar en contra" d'una resolució judicial.En aquest sentit, Esquerra Republicana lamenta "perdre l'oportunitat de fer front comú" sobre la defensa d'un model que "fins fa poc el "PSC defensaven". Per això, finalitzen el text assegurant que els socialistes "prefereixen no enfadar els jutges que no pas preservar un model garantia d'èxit educatiu, de progrés i de cohesió social.

