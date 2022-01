En una escala entre els 0 punts d'"altament corrupte", i els 100 punts de "molt net", Espanya se situa, amb 61 punts, en el 34è lloc mundial i el 14è de la Unió Europea en la llista d'estats corruptes elaborada per l'ONG Transparència Internacional. L'Estat, amb un punt menys que al rànquing anual anterior, ha baixat dos llocs respecte al 2020.



La llista, que classifica 180 països segons el nivell de corrupció al sector públic, també destaca que Espanya, "tractants-se d'una de les 15 grans economies del món, no hauria de situar-se per sota dels 70 punts", com sí que fa. Trobar-se per sota d'aquest registre dificultaria el "manteniment de la seva imatge i competitivitat", afegeix l'estudi. També apunten que al país hi segueix "latent" un nivell de corrupció que "incideix en el bon funcionament de les institucions democràtiques".

D'Europa, on la mitjana se situa en 66 punts, els autors de l'estudi recorden que "el progrés s'ha estancat" tot i ser la regió amb millor nota, d'entre les que formen part de l'estudi. La nova normalitat "preocupant" que s'està establint, segons TI, destaca per "no restaurar les mesures de transparència i responsabilitat que s'han deixat de banda" durant la pandèmia de la Covid-19. La crisi sanitària, segons l'ONG, s'hauria utilitzat per molts països, també en democràcies consolidades, com a excusa per restringir llibertats fonamentals i evitar controls i equilibris".El rànquing mundial d'estats menys corruptes és encapçalat per Dinamarca, Finlàndia i Nova Zelanda, amb 88 punts. Conformen el top 10 Singapur, Alemanya, Anglaterra, Suïssa, Països Baixos, Luxemburg, Noruega i Suècia, tots amb més de 80 punts. A la cua s'hi troben Somàlia i Síria, amb 13 punts, i el Sudan del Sud, amb 11. A la Unió Europea, els estats amb menys puntuació són Bulgària, Hongria i Romania. La mitjana dels 180 estats inclosos a l'estudi se situa en 43 punts, amb dues terceres parts de països amb menys de 50 punts.Altres potències, com els Estats Units, la Xina i Rússia figuren a la llista amb 67, 45 i 29 punts, respectivament. En el cas del compliment dels drets humans i la democràcia, l'ONG posa l'accent en Bielorrúsia, Nicaragua, Sudan i Filipines, per la repressió sobre dissidents, periodistes, activistes i manifestants.

