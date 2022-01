Barcelona invertirà 23 milions per revertir desigualtats en l'accés a activitats extraescolars

Renda i accés al lleure educatiu

ha aprofitat la participació en la trobada-entrevista anual amb la premsa al Col·legi de Periodistes per anunciar que l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa de forma immediata un projecte per "" l'accés a les. El govern municipal reservaràentre aquest any i el que ve peren la participació d'infants i adolescents en espais formatius fora de l'horari escolar. El govern municipal calcula que l'que s'activarà, acompanyada de beques i pensada també per ajudar famílies amb recursos en situació de vulnerabilitat, contribuirà a fer més "equitatiu" la inscripció en aquestes activitats, des de les esportives fins a les artístiques i culturals, així com l'aprenentatge d'idiomes.El programa es desplegarà de la mà del teixit associatiu de la ciutat. A Barcelona hi ha fins afora de l'horari lectiu, des d'associacions de famílies, fins a entitats i fundacions sense ànim de lucre. El govern municipal pretén assegurar que els escolars que s'hi acullin puguin gaudir deamb extraescolars.Aquest mateix dimecres es constituirà una taula de treball formada per tots els actors implicats que serà l'encarregada d'homologar les activitats de les tardes amb segell públic -com ja es amb els casals d'estiu- i també de crear unaper evitar que els recursos econòmics de les famílies siguin un obstacle per accedir-hi. L'Ajuntament estima que el sistema de beques podria beneficiar fins ad'entre 3 i 16 anys.En l'acte L'alcaldessa respon, Colau ha recordat el caràcter "" de la iniciativa i ha posat el focus en l'esforç del govern municipal per garantir els drets de la infància. La partida pressupostària que desplegarà l'Ajuntament preveu finançar tant la posada en marxa de l'oferta pública com la línia d'ajudes. Les beques d'activitatsja estan operatives, però també se n'activaran per lleure, que fins ara no existia.Al marge de la constatació acadèmica que l'oferta educativa fora de l'horari lectiu contribueix a l'èxit formatiu, l'Ajuntament ha estudiat la vigència de desigualtats a la ciutat en l'accés a les activitats extraescolars. Els tres districtes amb la-Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó- se situen per sota de la mitjana en l'oferta de lleure en instituts públics, la pràctica esportiva, i la participació en caus i esplais.Les dades també indiquen que els nivells d'estius baixos, els ingressos econòmics limitats o la procedència migratòria són factors associats a un menor accés a les activitats extraescolars. Les estadístiques municipals detallen quedels infants i adolescents de Barcelona fa alguna activitat extraescolar no esportiva (48%) i que 7 de cada 10 escolars fan esport fora de l'horari lectiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor