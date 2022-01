El Cercle d'Economia tindrà per primera vegada unes eleccions amb dos candidats

Un soci veterà deldeia fa uns dies, esmentant Stefan Zweig amb un punt d'ironia: "Eleccions al Cercle? És la fi del món d'ahir". Per alguns, un tret essencial d'aquesta institució era el conjunt de formes i codis interns que fins ara havien preservat la cohesió interna sense fer d'ella una entitat monolítica. Sigui com sigui, tot indica que elCercle s'acosta a unesper a la successió de l'actual president,, que conclou el seu mandat al juliol. Aquest dimarts, ha tingut lloc la trobada entre Faus i els dos aspirants a succeir-lo,, per intentar una candidatura consensuada. Segons ha pogut saber, la reunió, que ha estat cordial, ha acabat sense acord, malgrat la voluntat d'escurar totes les possibilitats d'entesa.A hores d'ara, tothom a l'entitat dona per fet que, per primer cop en la llarga història de l'entitat, hi haurà eleccions competides. Com ha anat informant aquest diari, el Cercle viu unaAquest cop no s'ha pogut trobar un nom de consens que pogués ser ratificat per la massa social -uns 1.200 associats- sense ser qüestionat obertament per ningú. Els intents fets perquè Guardiola i Cañadas arribessin a una entesa han estat inútils. El 13 de desembre de l'any passat, els expresidents del Cercle van reunir-se amb Faus per analitzar la situació. Els expresidents solen fer un paper de "senat" de la casa i, beneint a qui semblava més ben posicionat.En aquesta trobada, es va demanar a Faus que fes un intent per acostar posicions entre les dues personalitats que han manifestat desig explícit de concórrer a l'elecció. Els expresidents també van mostrar la sevadavant el procés, i alhora es va demanar a Faus que la junta que presideix també actués de manera neutral. Això va provocar cert enrenou intern, ja que la majoria de, que pertany a l'equip del president. Aquest, en tot cas, està mantenint una actitud molt institucional davant el pols que es pot iniciar.Si finalment el Cercle va a eleccions, s'assistirà a una situació: una votació en el cor de la, un fet poc habitual. Els socis de l'entitat estaran davant d'un dilema. Guardiola ha estati respon al perfil més clàssic dels presidents del Cercle d'Economia: un home sènior, de perfil moderat i discret, que ha trigat a expressar la seva voluntat de ser candidat, poc acostumat a una batalla oberta com la que s'engegarà. Llicenciat en Dret i Empresarials, format a Esade, és tambéPer la seva banda, Cañadas, vinculada també a l'àmbit financer, és, doctora en Tècniques i Mercats Financers, presideix la, abocada a potenciar les relacions entre l'estat espanyol i el Marroc. Està casada amb un expresident de l'entitat,. Nascuda a Tànger, amb un perfil diferent dins de la burgesia catalana, coneix profundament la societat marroquina. Seria la primera dona a presidir el Cercle, que ja coneix en el seu funcionament perquè ha estat mmebre de la seva junta.Amb Faus, el Cercle d'Economia ha viscut una etapa dede la junta i s'ha posicionat en favor dels indults als dirigents sobiranistes. L'únicque mostren alguns socis és la possibilitat que l'entitat pugui viure una campanya que no només sigui intensa, que ho serà, sinó també tensa. Acostumats a uns processos interns conduïts amb suavitat, una campanya electoral explícita -ja fa mesos que tots dos presidenciables es mouen buscant suports- pot mostrar les costures d'una casa que sempre ha preferit rentar la roba a casa. Fins ara. És l'adeu al món d'ahir.

