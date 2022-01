Altres notícies que et poden interessar

El Govern fa un pas més enllà i decideixEs tracta deli també les que afecten l'en determinats espais.A partir d'aquest últim divendres de gener els, així com els, elsi elspoden recuperar elUna altra restricció que tambéaquest divendres és elhores per a les activitats culturals i la restauració, entre d'altres que es veuen afectades.Elals llocs on fins ara és necessari per accedir-hi. Tot i que els darrers dies el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat que s'està estudiant aquesta restricció, per ara no hi ha novetats.Pel que fa a l'el Govern ha decidit que. Tot i les peticions de la patronal Fecasarm, que demana reactivar el sector abans del Mobile World Congress que se celebra a finals de febrer, l'executiu rebutja fer-ho aquesta setmana.​​​​​​​​​

